Nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

BHG - Trong những năm qua, hưởng ứng “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Qua triển khai công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến đã từng bước được thực hiện một cách bài bản, đi vào chiều sâu, phát huy được tính sáng tạo từ cơ sở, sức mạnh đoàn kết của các tập thể, cá nhân trong công tác bảo đảm ANTT từng bước được nhân lên.

Công an xã Bạch Đích (Yên Minh) tuyên truyền, vận động nhân dân không tự ý vượt biên trái phép. (Ảnh chụp trước tháng 4.2021).

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thành phố đã chú trọng, quan tâm chỉ đạo, tổ chức xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động các mô hình phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị, địa phương. Các mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được xây dựng đa dạng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng như địa bàn biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tập trung đồng bào theo tôn giáo; trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; khu vực đô thị, khu vực nông thôn; trong dòng họ; lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đối với người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện và cải tạo giáo dục ở cơ sở giáo dục bắt buộc trở về địa phương nơi cư trú. Cùng với đó, nhiều mô hình được nhân rộng ra phạm vi cấp huyện; một số mô hình, điển hình tiên tiến được nhân rộng cấp tỉnh như: Mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”, mô hình “Camera giám sát an ninh”, mô hình “Phối hợp bảo đảm ANTT, khu vực giáp ranh”... Trong 5 năm qua, lực lượng Công an các cấp đã củng cố, xây dựng, nhân rộng 569 mô hình tự quản về ANTT; trong đó 461 mô hình ở khu dân cư, xã, phường, thị trấn; 108 mô hình ở cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; 11 mô hình tái hòa nhập cộng đồng và 2.082 Tổ tự quản về ANTT.

Qua công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến đã xuất hiện nhiều cá nhân là quần chúng, thành viên tổ tự quản tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia tích cực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống dịch Covid-19, điển hình như: Ông Sùng Văn Tinh, thành viên Tổ tự quản về ANTT của huyện Xín Mần đã cung cấp tin cho lực lượng chức năng về 2 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; vận động nhân dân giao nộp được 12 khẩu súng cồn tự chế; cung cấp thông tin về 1 vụ giết người giúp lực lượng Công an nhanh chóng xác minh đối tượng, điều tra làm rõ vụ án. Ông Ly Kháy Phùng, Tổ tưởng Tổ tự quản thôn Tân Sơn và ông Vùi Văn Sinh, Tổ trưởng Tổ tự quản thôn Cốc Cam, xã Tả Nhìu trực tiếp tham gia chốt kiểm dịch phòng chống Covid-19 khi có F0 là người địa phương đi từ vùng dịch trở về, tiến hành đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để tuyên truyền, vận động nhân dân, phối hợp lực lượng Công an rà soát, thống kê và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Ông Triệu Sành Quáng, thành viên Tổ tự quản mô hình “Ba không” thôn Sơn Quang, xã Xuân Minh (Quang Bình) truy bắt đối tượng trộm cắp xe máy, giao công an xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Vũ Mạnh Hà, tổ 9, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang cung cấp nhiều tin có giá trị cho lực lượng Công an điều tra, làm rõ nhiều vụ án, vụ việc liên quan đến ANTT và tệ nạn xã hội… và còn rất nhiều những gương điển hình khác liên quan đến ANTT tại địa phương.

Có thể thấy, hiệu quả từ công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh đã nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ, ý thức chấp hành pháp luật của công dân; phát huy năng lực sáng tạo, khơi dậy sức mạnh và tiềm lực to lớn, tạo khí thế sôi nổi của các tầng lớp nhân dân trong tham gia các hoạt động bảo vệ ANTT ở cơ sở. Qua đó, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật được kiểm soát, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

