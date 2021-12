Hội nghị triển khai Kết luận của Ban Bí thư và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy

BHG - Sáng 1.12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận số 02 của Ban Bí thư và Quyết định số 1492 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an. Tại điểm cầu Công an tỉnh Hà Giang có Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Ban Giám đốc và các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Công an tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 47, ngày 25.6.2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC, trong giai đoạn 2015 – 2020, các cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng Công an, Cảnh sát PCCC đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp về PCCC và cứu nạn, cứu hộ, đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về PCCC được đẩy mạnh. Trong 5 năm, các địa phương đã tổ chức 483 lớp tập huấn, huấn luyện về PCCC, cứu nạn, cứu hộ với trên 40.000 lượt người tham gia; in ấn, phát trên 2 triệu cuốn cẩm nang PCCC cho các hộ gia đình. Hiện nay, cả nước có 42.462 đội PCCC dân phòng; 225.967 đội PCCC cơ sở; lực lượng PCCC chuyên ngành có 253 đội với 5.235 thành viên. Trong giai đoạn 2015 – 2020, các cơ quan chức năng đã tổ chức kiểm tra an toàn PCCC 1.643.142 lượt; điều tra làm rõ nguyên nhân 16.407 vụ cháy (chiếm tỷ lệ 85,3%/tổng số vụ cháy); xử phạt 97.852 trường hợp vi phạm về PCCC, thu nộp ngân sách 215,59 tỷ đồng…

Tại tỉnh Hà Giang, những năm qua, công tác PCCC luôn được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở và lực lượng Công an, Cảnh sát PCCC đặc biệt quan tâm. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 1.625 đội PCCC cơ sở với 11.084 thành viên và 1.764 đội PCCC dân phòng với 17.360 thành viên. Phong trào toàn dân tham gia PCCC phát triển ngày càng sâu rộng. Số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra giảm theo từng năm…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản của Kết luận số 02, ngày 18.5.2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và Quyết định số 1492 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02 của Ban Bí thư. Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tập trung lãnh, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác PCCC ở địa phương, đơn vị mình. Chủ động xây dựng các phương án phòng ngừa và xử lý tình huống nếu xảy ra cháy, nổ đảm bảo nhanh, hiệu quả, kịp thời. Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCCC, cứu nạn, cứu hộ. Hoàn thành quy hoạch hạ tầng PCCC giai đoạn 2021 – 2030 đảm bảo đồng bộ với quy hoạch của ngành, lĩnh vực, địa phương. Xây dựng, kiện toàn lực lượng PCCC và cứu nạn, cứu hộ chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại…

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG