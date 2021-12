Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng – An ninh Quốc hội thăm Đồn Biên phòng Lũng Cú

BHG - Sáng 8.12, Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng – An ninh Quốc hội do Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú ( Đồng Văn). Cùng đi có lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú.

Báo cáo khái quát với Đoàn công tác, lãnh đạo Đồn Biên phòng Lũng Cú cho biết: Đồn Biên phòng Lũng Cú được giao quản lý 26,343km đường biên, 26 cột mốc biên giới. Những năm qua, được sự quan tâm của Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị đã xây dựng, triển khai có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, tích cực đấu tranh các loại tội phạm trên tuyến biên giới. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng xác định, điều tra và xử lý, giải quyết 86 vụ việc, với 304 đối tượng có liên quan đến an ninh, trật tự khu vực biên giới. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng; tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở vững mạnh, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn vùng biên giới. Ngoài ra, Đồn đang thực hiện Chương trình ý nghĩa “Con nuôi Biên phòng”, hiện đang nhận đỡ đầu 12 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhận nuôi 3 cháu học sinh mồ côi.

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu tại buổi làm việc với Đồn Biên phòng Lũng Cú.

Thăm và tặng quà Đồn Biên phòng Lũng Cú, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng chia sẻ khó khăn của địa phương, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc đang ngày đêm bảo vệ biên giới, lãnh thổ quốc gia. Đồng chí đề nghị Đồn Biên phòng Lũng Cú tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng trong nhiệm vụ bảo vệ đường biên, mốc giới, ổn định an ninh trật tự. Đồng thời, nắm bắt địa bàn từ xa các hoạt động của nước bạn về các vấn đề liên quan đến biên giới theo đúng quy định và các văn bản pháp luật trong hiệp định đã được ký kết giữa 2 nước. Đặc biệt, thực hiện tốt nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ vững chắc Cột cờ Quốc gia Lũng Cú...

Dịp này, Đoàn công tác đã đến thăm và thực hiện nghi thức chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng và thành viên Đoàn công tác tặng bức tranh tòa nhà Quốc hội cho Đồn Biên phòng Lũng Cú.

Đoàn tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú.

Đoàn công tác thực hiện nghi thức chào cờ tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú.

Tin, ảnh: Văn Long