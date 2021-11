BHG - Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong Công an Nhân dân. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Hà Giang có Ban Giám đốc Công an tỉnh, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh và các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Hà Giang.

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, ngày 12.11.2021, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1.12.2021. Luật gồm 2 nội dung: “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự” và “Điều khoản thi hành”. Cụ thể, Luật sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 146 của Bộ luật Tố tụng hình sự, quy định công an xã, phường, thị trấn, đồn công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Bổ sung điểm c vào sau điểm b khoản 1 Điều 148 như sau: Không thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh để quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 155: Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155 và 156 của Bộ luật Hình sự khi có yêu cầu của bị hại. Luật cũng sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 157; bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 1 Điều 229; bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 1 Điều 247…

Tại hội nghị, sau khi nghe những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Tố tụng hình sự, các đại biểu tham dự hội nghị đã được quán triệt các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong Công an Nhân dân. Các đại biểu tại các điểm cầu cũng tập trung nghiên cứu, thảo luận, trao đổi về những vướng mắc có thể phát sinh trong việc áp dụng các quy định mới để các báo cáo viên giải đáp, tháo gỡ, vận dụng vào thực tế tại các địa phương.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG