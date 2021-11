Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho Công an xã ở Xín Mần

BHG - Sau gần 2 năm thực hiện Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã” trên địa bàn huyện Xín Mần đã mang lại hiệu quả tích cực. Bộ máy Công an các xã, thị trấn từng bước được tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, góp phần đáp ứng nhu cầu thực tiễn phục vụ cho công tác nghiệp vụ.

Công an xã Pà Vầy Sủ rà soát nhân khẩu trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Huyện Xín Mần có 18 xã, thị trấn, trong đó có 4 xã giáp biên. Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh về xây dựng Công an xã chính quy, Công an huyện Xín Mần đã thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh bố trí đủ mỗi xã 5 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Công an chính quy được bố trí ở cấp xã đã kịp thời tham mưu với cấp cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành và triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. Nhanh chóng triển khai bám nắm cơ sở; đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được chú trọng thực hiện hiệu quả. Bên cạnh đó, từng bước làm tốt công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kịp thời giải quyết các vụ việc không để tồn đọng kéo dài ngay tại cơ sở. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an xã, thị trấn phát hiện, tiếp nhận tin báo và xử lý 72 vụ việc liên quan đến ANTT. Số vụ việc Công an xã đã chuyển lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết, khởi tố 30 vụ, giảm 4 vụ so với cùng kỳ.

Đồng chí Lương Xuân Nghiêm, Phó trưởng Công an huyện Xín Mần cho biết: Từ khi thực hiện chủ trương đưa lực lượng Công an chính quy về xã, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Lực lượng Công an xã phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ triển khai làm tốt công tác quản lý địa bàn; tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp. Cùng với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, nhất là xã vùng biên kiểm soát tình hình trên tuyến biên giới. Thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo và hộ nghèo khó khăn về nhà ở… Đặc biệt, đảm bảo ANTT phục vụ Đại hội XIII của Đảng và cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bên cạnh đó, việc trang bị cơ sở vật chất cho lực lượng Công an cũng được địa phương và các cấp quan tâm. Công an huyện đã kịp thời khai thác, tiếp nhận và cấp phát vật tư phương tiện, các trang thiết bị, nhu yếu phẩm cho Công an xã. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền bố trí nơi ở, nơi làm việc cho Công an xã và đề xuất Công an tỉnh cho phương án xây mới, sửa chữa nhà ở, làm việc cho các xã biên giới. Đồng thời, tham mưu với UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp rà soát các nguồn đất trên địa bàn để xây dựng nhà công vụ cho cán bộ, chiến sĩ Công an xã chính quy. Đến nay, huyện Xín Mần đã có 2 xã có trụ sở Công an độc lập là Xín Mần và Bản Ngò. 2 xã chuyển công năng của các công trình thành nơi làm việc cho Công an xã là Pà Vầy Sủ và Chí Cà. Trụ sở làm việc của Công an xã Nàn Xỉn đã sửa chữa xong theo nguồn vốn của Công an tỉnh. Đồng chí Đỗ Huy Hưng, Trưởng Công an xã Pà Vầy Sủ chia sẻ: Trước đây, phòng làm việc của Công an xã nằm cùng với các phòng đoàn thể của xã, chưa có khu vực riêng. Tuy nhiên, được sự quan tâm của địa phương và Công an huyện đã chuyển đổi công năng và sửa chữa khu nhà trước đây là Trạm Kiểm soát Biên phòng. Đến nay, khu làm việc đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Toàn bộ có 5 phòng gồm phòng làm việc, phòng nghỉ và bếp ăn, khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh… giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hiện tại của lực lượng Công an xã vẫn còn hạn chế. Một số nơi chưa có trụ sở làm việc riêng nên khi bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã chưa đáp ứng yêu cầu. Từ đầu năm đến nay, huyện đã sửa chữa được 1 nhà và xây mới 5 nhà. Các xã còn lại đang làm việc tại các phòng tạm thời do chưa có mặt bằng để xây dựng. Đa số cán bộ, chiến sỹ được phân công nhiệm vụ ở các xã, thị trấn đều xa nhà, vì vậy, việc đảm bảo về cơ sở vật chất và các trang thiết bị rất cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi đáp ứng yêu cầu công tác; giúp lực lượng Công an chính quy yên tâm công tác tại cơ sở.

Bài, ảnh: Văn Long