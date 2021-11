Giám đốc Công an Tp. Hồ Chí Minh Lê Hồng Nam làm việc với Công an tỉnh

BHG - Trong các ngày 6 và 7.11, đoàn công tác của Tp. Hồ Chí Minh do Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên BTV Thành ủy, Giám đốc Công an Tp. làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh. Dự buổi làm việc có Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Đoàn công tác làm việc với Công an tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao đổi với đoàn công tác về kết quả bảo đảm ANTT tại địa phương trong thời gian qua. Với đặc thù là địa bàn vùng cao, biên giới, đa dân tộc, Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, Công an các huyện, thành phố thực hiện tốt các mặt công tác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam và đoàn công tác thăm hỏi gia đình anh Hạng Mí Mua.

Dịp này, Giám đốc Công an Tp. Hồ Chí Minh Lê Hồng Nam đã trao tặng Công an tỉnh 5.000 khẩu trang y tế, 750 kít xét nghiệm nhanh để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình anh Hạng Mí Mua, cán bộ y tế Phòng khám đa khoa khu vực Tùng Vài, huyện Quản Bạ, là một trong 80 nhân viên y tế tỉnh tăng cường hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (Tp.Hồ Chí Minh), khi mới thực hiện nhiệm vụ được vài ngày thì nhận được tin báo mẹ mất đột ngột tại quê nhà.

Tin, ảnh: Nguyễn Lân (Công an tỉnh)