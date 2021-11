Điểm sáng mô hình tự quản về an ninh, trật tự ở Phú Lũng

BHG - Thôn Phú Lũng, xã Phú Lũng (Yên Minh) cách trung tâm xã 2 km, tiếp giáp với biên giới nước bạn; toàn thôn có 41 hộ với gần 230 khẩu, chủ yếu là dân tộc Mông sinh sống. Khí hậu khắc nghiệt, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là tuyến biên giới, ảnh hưởng phần nào đến công tác vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại diện Tổ tự quản về ANTT thôn Phú Lũng, xã Phú Lũng (Yên Minh) báo cáo tình hình địa bàn với lãnh đạo cấp trên.

Trước tình hình trên, tháng 10.2015, Công an xã đã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiến hành khảo sát, tham mưu với chính quyền xây dựng mô hình tự quản về ANTT tại thôn, có quy chế hoạt động, quy định rõ cơ cấu tổ chức, vị trí, chức năng, quyền hạn và nguyên tắc hoạt động của tổ tự quản. Mô hình được duy trì hoạt động hiệu quả, góp phần không nhỏ vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ANTT trên địa bàn. Đại úy Lê Xuân Huy, Trưởng Công an xã đánh giá: Các thành viên của Tổ tự quản hoạt động rất tích cực và tận tình, mang lại hiệu quả rõ rệt, ANTT trong thôn có nhiều chuyển biến, tội phạm và tệ nạn xã hội giảm hơn so với giai đoạn chưa có mô hình. Tổ tự quản tích cực phối hợp với lực lượng Công an xã trong thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ tài sản, cuộc sống bình yên cho nhân dân, phối hợp tuần tra, giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới, chuyển giao cho Công an xã và Biên phòng nhanh chóng xác minh, giải quyết.

Anh Giàng Mí Dình, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ tự quản về ANTT thôn Phú Lũng cho biết: Tổ tự quản thường xuyên phối hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tham gia đấu tranh, phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Người dân trong thôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các quy ước, hương ước về bảo đảm ANTT trong thôn. Từ năm 2020 đến nay, quần chúng nhân dân trong thôn cung cấp cho lực lượng chức năng nhiều thông tin có giá trị liên quan đến tình hình ANTT như hoạt động của các đối tượng trộm cắp tài sản, xuất, nhập cảnh trái phép, kịp thời hoà giải 3 vụ tranh chấp đất đai, 3 vụ mâu thuẫn. Tổ tự quản tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người đang trong diện quản lý giáo dục tại xã và người đã chấp hành xong án phạt tù tại địa phương; vận động, thuyết phục người thân các đối tượng đang bị truy nã, trốn thi hành án, đối tượng phạm tội đang lẩn trốn ra đầu thú…

Đánh giá về sự đóng góp của mô hình đối với nhiệm vụ chung của xã, anh Chảo Vần Ú, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lũng tâm sự: Hiện nay, mô hình tự quản về ANTT thôn Phú Lũng tiếp tục được duy trì, nhân dân đồng tình, ủng hộ, tạo được sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị, mang lại lợi ích thiết thực. Mô hình đã cổ vũ, tạo khí thế sôi nổi trong công tác phát động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng và đấu tranh với các loại tội phạm. Các hành vi vi phạm pháp luật, mâu thuẫn trong nhân dân cơ bản được phát hiện và giải quyết dứt điểm, giảm đáng kể tệ nạn xã hội trên địa bàn, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển KT - XH, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid - 19, mô hình tự quản đã phát huy tác dụng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện công tác phòng, chống dịch, tự giác và vận động người thân trong diện khai báo y tế, nêu cao tinh thần cảnh giác, cung cấp những thông tin giá trị có liên quan. Đây cũng là tiền đề cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn đạt hiệu quả.

Từ những kết quả đã đạt được, thời gian tới xã tiếp tục duy trì, củng cố hoạt động của Tổ tự quản, đồng thời nhân rộng mô hình sang các địa bàn khác nhằm xây dựng thế trận An ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, QP - AN, gắn với xây dựng Nông thôn mới ở địa phương.

Bài, ảnh: Kỳ Phương (Công an tỉnh)