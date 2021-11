Công tác Đảng và chính trị góp phần xây dựng lực lượng Công an Hà Giang trong sạch, vững mạnh

BHG - Năm 2021 là năm khởi đầu quan trọng trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, đã tác động và ảnh đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có công tác Công an.

Cán bộ, chiến sỹ Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị giúp dân thu hoạch mùa vụ Ảnh: PHương Thúy (Công an tỉnh)

Nắm rõ yêu cầu nhiệm vụ, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chủ động lãnh, chỉ đạo, định hướng các mặt công tác Đảng và công tác chính trị phù hợp với thực tế, tạo dấu ấn nổi bật bằng cách làm sáng tạo, đổi mới tư duy, góp phần quan trọng xây dựng Đảng, lực lượng Công an Hà Giang trong sạch, vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) ở địa phương. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chất lượng các phiên họp BTV, BCH định kỳ và đột xuất được nâng lên rõ rệt. Quyết nghị và ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề quan trọng trên các lĩnh vực, như: Quản lý xuất, nhập cảnh; đấu tranh với tội phạm ma túy, môi trường… Tại các kỳ họp có sự tham dự và chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh ủy. Đổi mới và nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới. Đảng ủy Công an tỉnh đã cho chủ trương nghiên cứu, xây dựng, ban hành tài liệu tham khảo “Hệ thống câu hỏi phục vụ nghiên cứu, học tập tại các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới trong Đảng bộ Công an tỉnh” cùng với việc xây dựng phần mềm kiểm tra trắc nghiệm và bộ “Đề cương bài giảng dành cho báo cáo viên”. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 26, Hướng dẫn 04 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, góp phần nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Việc đánh giá, giám sát, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ được coi là một trong những giải pháp quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở. BTV Đảng ủy Công an tỉnh đã phân công các đồng chí Đảng ủy viên hàng tháng tham dự chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn và đánh giá chất lượng sinh hoạt của các Chi bộ cơ sở và Chi bộ trực thuộc. Kiện toàn cấp ủy khi thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo, chỉ huy tại các đơn vị, đảm bảo vai trò lãnh, chỉ đạo xuyên suốt, toàn diện của cấp ủy Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy tại các chi, Đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2025, bảo đảm nguồn kiện toàn, bổ sung cấp uỷ cơ sở khi khuyết theo quy định; thực hiện việc đánh giá, xếp loại đảng viên đồng bộ với phân loại, bình xét danh hiệu thi đua và đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên…

Trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên giáo, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương và chỉ thị, nghị quyết của cấp trên cho đội ngũ cán bộ chủ chốt đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 04 của Bộ Công an; tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong thực hiện các nghị quyết của Đảng; nghiên cứu, học tập và thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất” và phát biểu của Bộ trưởng Bộ Công an: “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”; cụ thể hóa thành khẩu hiệu hành động. Tổ chức các cuộc thi viết về chủ đề “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ” trong giai đoạn mới; cuộc thi viết thư “Viết cho đồng đội, viết cho người thân”… thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tham gia, được dư luận đánh giá cao, tạo sức lan tỏa, hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS. Chỉ đạo thành lập và duy trì hiệu quả “Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an tỉnh Hà Giang”, giúp đỡ đồng chí, đồng đội và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn... Qua đó tiếp tục phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” và lòng nhân ái của CBCS Công an Hà Giang...

Khép lại năm 2021, công tác Đảng và công tác chính trị của Công an tỉnh đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật, quan trọng. Từ những việc làm cụ thể, sáng tạo đã khơi dậy khí thế thi đua trong toàn lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Công an Hà Giang năm 2021; đồng thời tạo nền tảng tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên CBCS bước vào năm công tác mới với sự lạc quan và niềm tin mạnh mẽ.

Kỳ Long