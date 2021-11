Chủ động phòng cháy, chữa cháy ở khu vực nông thôn

BHG - Nhà sàn là nét văn hóa độc đáo của khu vực nông thôn miền núi được lưu giữ từ nhiều đời nay. Tuy nhiên, công trình này luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Trước thực trạng trên, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đã chủ động tuyên truyền, trang bị kỹ năng để người dân chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa thiệt hại khi có cháy xảy ra.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh hướng dẫn người dân xã Phương Thiện (thành phố Hà Giang) cách sử dụng bình chữa cháy.

Đặc trưng của xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang là vùng đồng bào dân tộc Tày với mái nhà sàn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cháy, nổ tại khu vực nông thôn bởi nhà sàn làm bằng nguyên vật liệu dễ cháy như gỗ, tre, lá cọ; các đường dây điện trong nhà bố trí chằng chịt, trong khi nhiều gia đình sử dụng thiết bị điện luôn quá tải so với đường dây. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, phát hiện thay thế dây dẫn, thiết bị điện của mỗi gia đình chưa chú trọng, quan tâm nên nguy cơ cháy tại đây luôn tiềm ẩn. Đặc biệt, có những hộ ở xa trung tâm còn dự trữ xăng, dầu phục vụ phương tiện đi lại, máy nông nghiệp nên có tính chất nguy hiểm cao. Trong khi lối thoát nạn tại một số nhà sàn, cụm nhà sàn liền kề còn chật hẹp; giao thông phục vụ chữa cháy bên trong khu dân cư có cụm nhà sàn nhỏ hẹp, ngoằn nghèo, xe chữa cháy không thể tiếp cận được. Ông Nguyễn Đức Hợi, thôn Mè Thượng, xã Phương Thiện, chia sẻ: “Làm nhà sàn là truyền thống bao đời nay của người dân trong thôn. Hiện nay, chúng tôi đã được các cơ quan chức năng tuyên truyền về công tác PCCC ở khu vực nhà sàn và bà con đã chú ý tới việc PCCC trong thiết kế, xây dựng nhà sàn như xây dựng khu nhà bếp riêng, lắp đặt hệ thống điện trong nhà đảm bảo kỹ thuật, không tích trữ xăng, dầu trong nhà để tránh hỏa hoạn đáng tiếc xảy ra”.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh xảy ra 21 vụ cháy, ước tính tổng thiệt hại trên 5,5 tỷ đồng, trong đó 80% là các vụ cháy nhà ở khu vực nông thôn. Trước thực trạng trên, để tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC, lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức PCCC cho người dân, nhất là các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại khu vực nông thôn, yêu cầu người dân trang bị thêm các phương tiện chữa cháy để kịp thời xử lý nhanh khi có cháy, nổ xảy ra.

Đại úy Đoàn Trọng Nghĩa, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh cho biết: Để làm tốt công tác PCCC, chúng tôi khuyến cáo các hộ dân cần quản lý chặt chẽ các nguồn nhiệt trong nhà, đề phòng đối với việc đốt nương, làm rẫy, cháy rừng, trẻ nghịch lửa gần nhà, đốt sửa ấm cho gia súc vào mùa Đông. Bố trí bếp đun cách xa vật liệu dễ cháy; lắp đặt hệ thống điện đảm bảo đúng yêu cầu an toàn PCCC, các dây dẫn phải được đặt trong ống ghen loại chống cháy, tiết diện dây dẫn phù hợp, đảm bảo hệ số an toàn đối với các thiết bị tiêu thụ điện. Nên thiết kế một đường dây điện riêng để sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn; mỗi gia đình trong khu dân cư cần trang bị cho mình các dụng cụ chữa cháy tối thiểu.

Nguy cơ cháy nổ tại khu vực nông thôn luôn tiềm ẩn cao, do vậy, việc phòng ngừa phải từ trong ý thức của người dân. Trong đó, các gia đình nên chú trọng đến công tác PCCC ngay từ khi thiết kế, xây dựng nhà ở nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự cố gây hỏa hoạn.

Bài, ảnh: LÊ HẢI