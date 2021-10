Xây dựng khu vực biên giới vững mạnh

BHG - Thời gian qua, Đồn Biên phòng Bạch Đích (Yên Minh) thực hiện tốt Quy chế phối hợp với Đảng ủy các xã biên giới, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh; củng cố công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị địa phương ngày càng vững mạnh.

Giúp nhân dân cải tạo vườn tạp.

Đồn Biên phòng Bạch Đích được giao nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới dài 25,433 km, thuộc địa phận 4 xã: Bạch Đích, Thắng Mố, Na Khê và Phú Lũng; có 42 cột mốc và có lối mở Mốc 358 cùng nhiều đường mòn qua lại trên dọc tuyến biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động tội phạm hình sự; nhân dân tự do sang Trung Quốc lao động bất hợp pháp diễn ra phổ biến; hoạt động truyền đạo trái pháp luật ngày càng gia tăng… Để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc QP - AN gắn với phát triển KT - XH trong tình hình mới, Đồn Biên phòng Bạch Đích đã ký Quy chế phối hợp với Đảng ủy các xã biên giới. Thiếu tá Ngụy Tôn Tùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bạch Đích, cho biết: Quy chế phối hợp được triển khai nhằm thực hiện tốt công tác trao đổi, tham mưu giữa Đảng ủy Đồn với với cấp ủy, chính quyền các xã biên giới; phát huy vai trò của Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế cơ sở. Bên cạnh đó, thường xuyên bàn bạc, thống nhất các giải pháp triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại khu vực biên giới; không để xảy ra điểm nóng, tăng cường củng cố đoàn kết, thế trận lòng dân. Qua đó, làm thay đổi rõ rệt về tình hình an ninh biên giới, nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân; hệ thống chính trị cơ sở được kiện toàn, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên.

Cán bộ Đồn Biên phòng Bạch Đích tuyên truyền pháp luật cho người dân vùng biên.

Hàng năm, Đảng ủy Đồn Biên phòng Bạch Đích và Đảng ủy các xã biên giới ban hành Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng. Duy trì chế độ giao ban theo quý, thực hiện nghiêm quy chế quản lý biên giới, lối mở Mốc 358. Phối hợp tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, kịp thời phát hiện và giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và các ban, ngành, đoàn thể xã biên giới thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia giữ gìn, bảo vệ cột mốc biên cương. Chỉ đạo chặt chẽ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với công tác dân vận, đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc. Đến nay, trên địa bàn có 15 tập thể, 47 cá nhân đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc; duy trì 50 Tổ tự quản an ninh, trật tự.

Thực hiện chủ trương tăng cường cấp ủy viên là cán bộ Đồn Biên phòng tham gia cấp ủy xã và đảng viên Đồn tham gia sinh hoạt tại Chi bộ, đơn vị cử 15 đảng viên dự sinh hoạt Chi bộ thôn và 27 đồng chí phụ trách hộ nghèo. Từ đó đề xuất cho địa phương nhiều chủ trương trong phát triển kinh tế, vận động nhân dân luân canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Tăng cường phối hợp thực hiện Đề án 1133 của tỉnh về xây dựng xã phát triển toàn diện ở Bạch Đích, chung sức xây dựng NTM, chương trình xây dựng nhà ở, cải tạo vườn tạp…

Giai đoạn 2021 – 2025, Đồn Biên phòng Bạch Đích và cấp ủy, chính quyền các xã biên giới tiếp tục tăng cường phối hợp trong quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, phát triển KT - XH; củng cố, xây dựng khu vực biên giới phát triển toàn diện.

Bài, ảnh: PHẠM HOAN