Viết tiếp bài ca mở đường trên biển - Kỳ cuối: Nghĩa tình quân dân vùng dịch

BHG - Đóng quân ở thành phố Thủ Đức (trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh), trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Từ tháng 4.2021, đây là địa bàn trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh về dịch bệnh Covid-19, nên nguy cơ lây nhiễm vào đơn vị rất cao. Cùng với các lực lượng Quân đội, Lữ đoàn 125 là một trong những đơn vị tích cực tham gia cùng cả nước trong công cuộc chống dịch bệnh Covid-19.

Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 125 tiếp nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm cho vùng dịch. Ảnh: Minh Thắng (Ban Dân vận Vùng 2 Hải quân)

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Vùng 2, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo tư tưởng chỉ đạo: “Chống dịch như chống giặc” với phương châm “Phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng dập dịch triệt để, điều trị hiệu quả”. Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của Lữ đoàn được kiện toàn bảo đảm hoạt động đúng chức năng, hiệu quả.

Vận chuyển hàng hỗ trợ vùng dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Thắng (Ban Dân vận Vùng 2 Hải quân)

Thiếu tá Nguyễn Sỹ Lập, Trợ lý Tuyên huấn Lữ đoàn 125, cho biết: Đơn vị thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền về tác hại, tính chất nguy hiểm của dịch Covid-19 và biến chủng mới Delta; công tác phòng, chống dịch của đơn vị và địa phương trên hệ thống truyền thanh nội bộ; tuyên truyền bằng các băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích… Đồng thời quản lý chặt chẽ và thực hiện nghiêm quy định về kỷ luật phát ngôn và sử dụng internet. Duy trì nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các quân nhân ra ngoài đơn vị công tác, khách đến làm việc, không để nguồn dịch lây vào đơn vị. Điều đáng mừng là 100% CBCS thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, đơn vị bảo đảm an toàn.

Từ giữa tháng 7.2021, cùng với các lực lượng tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid 19, hình ảnh CBCS Lữ đoàn 125 Hải quân thấm đẫm mồ hôi trên các xe vận tải quân sự, tàu 626 chuyên chở, khuân vác, cấp phát lương thực thực phẩm, hàng thiết yếu tới các khu cách ly, phong tỏa, bệnh viện, từng khu phố, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh... không còn xa lạ với người dân Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Được biết, ngay sau khi Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương trong cả nước hỗ trợ chính quyền và nhân dân thành phố với khối lượng lớn hàng hóa (rau, củ, quả, thực phẩm). Hàng hóa được tập kết tại các điểm tập trung, nên rất cần nhân lực và phương tiện vận chuyển, phân phối đến tay người dân và các khu phong tỏa, cách ly, bệnh viện... Nắm bắt được thông tin đó, Lữ đoàn 125 đã cử lực lượng CBCS cùng phương tiện phối hợp với địa phương tham gia vận chuyển lương thực, thực phẩm hỗ trợ các lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và nhất là thành phố Thủ Đức. Vượt hàng trăm hải lý, tàu 626 của Lữ đoàn 125 đã thực hiện 3 chuyến tàu chở hơn 850 tấn rau củ quả, vận chuyển hàng hóa từ các địa phương hỗ trợ về thành phố Thủ Đức. Tiếp đó, bộ đội phối hợp các tổ chức, đoàn thể địa phương bốc xếp lương thực, thực phẩm và vận chuyển đến các địa điểm phân phối.

Không quản ngày đêm, mưa nắng, nguy cơ lây nhiễm rất cao, nhưng các CBCS Tổ công tác đặc biệt của Lữ đoàn 125 đã tích cực cùng các lực lượng phòng, chống dịch tại địa phương vận chuyển hơn 2.000 tấn hàng hóa, đóng gói hơn 2.120 túi quà (gạo, rau, củ, quả và các mặt hàng nhu yếu phẩm khác) lương thực, thực phẩm kịp thời đến các khu cách ly, bệnh viện thu dung điều trị Covid-19 và từng khu phố, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh…

Tháng 9 vừa qua, theo đề nghị của Sở Nông nghiệp - PTNT tỉnh An Giang, tàu 626 đã chở 400 tấn phân bón NPK từ Cảng Gò Dầu (Đồng Nai) đã đến thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú (An Giang) phục vụ nhu cầu sản xuất, đảm bảo cho mùa vụ mới. Ngay sau khi trả hàng tại tỉnh An Giang, tàu 626 tiếp tục hành trình đến tỉnh Đồng Tháp để vận chuyển hơn 250 tấn gạo hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19.

Đại tá Phạm Minh Chiến, Chính ủy Lữ đoàn 125, cho biết: Lữ đoàn đã tổ chức 4 chuyến xe vận chuyển lương thực, thực phẩm hỗ trợ 42 gia đình quân nhân thuộc Lữ đoàn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; hỗ trợ gia đình quân nhân thuộc Vùng 2 Hải quân đang cư trú tại thành phố Thủ Đức 5 tấn lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Không thể kể hết những gian nan, những đóng góp, hy sinh to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước cũng như công cuộc giữ gìn chủ quyền biển, đảo mà CBCS Đoàn 759 – Đoàn tàu không số năm xưa, đến Lữ đoàn 125 hôm nay đang viết tiếp bài ca mở đường trên biển. 60 năm, vẫn vẹn nguyên huyền thoại “Đoàn tàu không số”, CBCS Lữ đoàn Hải quân 125 Anh hùng đã và đang vươn lên, khẳng định mình, hiến dâng sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

ĐẶNG PHƯƠNG HOA