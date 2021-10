Thầm lặng những chiến công

BHG - Kịp thời có mặt ở hiện trường các vụ hỏa hoạn, sẵn sàng đối mặt với những hiểm nguy nhằm mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân; những năm qua, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh đã lập nên những chiến công thầm lặng mà vẻ vang. Trải qua 36 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng không ngừng rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trở thành “lá chắn” bảo vệ... sự bình yên cho cuộc sống nhân dân.

Chữa cháy tại xã Ngọc Đường (thành phố Hà Giang).

Tháng 7.1985, Đội Cảnh sát PCCC thị xã Hà Giang được thành lập, thuộc Công an tỉnh Hà Tuyên, toàn lực lượng chỉ có 17 cán bộ, chiến sỹ. Đến năm 1991, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Hà Giang được thành lập. Những năm qua, được sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác PCCC được đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại; việc ứng dụng KHCN phục vụ công tác PCCC và CNCH được chú trọng. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh đề ra các chủ trương, giải pháp, chỉ đạo hiệu quả công tác PCCC và CNCH.

Hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại thành phố Hà Giang. Ảnh: YÊN HOA

Xác định rõ phương châm: “Trong PCCC thì phòng ngừa là chính, tuyên truyền là gốc”, những năm qua, lực lượng đã tích cực phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC mang lại hiệu quả cao như: Phối hợp với Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh đăng phát trên 3.000 tin, bài, phóng sự tuyên truyền đảm bảo an toàn PCCC, đặc biệt là đối với nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ, khu dân cư, cụm nhà sàn liền kề; tổ chức tuyên truyền lưu động 886 lượt, treo 2.250 pano, 3.281 băng rôn, khẩu hiệu; tổ chức trên 1.400 lớp tập huấn an toàn PCCC với 58.730 lượt người tham gia. Đồng thời, tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC tới từng cơ sở kinh doanh, hộ gia đình, khu dân cư.

Tham mưu, hướng dẫn, củng cố, kiện toàn tổ chức hoạt động của đội PCCC cơ sở và đội PCCC dân phòng. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 1.625 đội PCCC cơ sở với 11.084 thành viên và 1.764 đội PCCC dân phòng với 17.360 thành viên. Phong trào Toàn dân tham gia PCCC phát triển ngày càng sâu rộng. Lực lượng dân phòng và PCCC sở sở đã phối hợp với nhân dân phát hiện và dập tắt trên 50% tổng số vụ cháy xảy ra hàng năm, ngăn chặn nguy cơ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng.

Số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra giảm theo hàng năm. Theo thống kê, từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 21 vụ cháy, giảm 13 vụ so với cùng kỳ 2020. Lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh đã tham gia CNCH 3 vụ, tìm thấy 3 nạn nhân, bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định.

Thường xuyên chỉ đạo đội nghiệp vụ tăng cường kiểm tra việc thực hiện chế độ an toàn phòng chống cháy, nổ để kịp thời ngăn ngừa nguy cơ phát sinh cháy, nổ trên địa bàn. Trong 9 tháng đầu năm 2021, đã tiến hành kiểm tra an toàn PCCC 378 cơ sở, kiến nghị khắc phục sửa chữa 847 sơ hở, thiếu sót. Riêng đợt cao điểm an toàn về PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh đã kiểm tra 165 hộ gia đình, xử phạt hành chính 14 trường hợp. Tổ chức 10 lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC với 651 lượt người tham gia.

Công tác xây dựng và thực tập phương án chữa cháy luôn được nghiên cứu đổi mới, phù hợp với từng địa bàn, tập trung vào những địa bàn có nguy cơ cháy, nổ và sự cố tai nạn. Trung bình mỗi năm xây dựng 30 phương án và thực tập 15 phương án chữa cháy và CNCH. Thường xuyên đảm bảo quân số trực 24/24 giờ, kịp thời tổ chức chữa cháy và CNCH, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, toàn lực lượng thường xuyên duy trì chế độ luyện tập cao đối với cán bộ, chiến sỹ; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, kỹ - chiến thuật xử lý tình huống, rèn luyện thể lực với nhiều phương án giả định, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chữa cháy, CNCH. Qua đó góp phần nâng cao thể lực, trình độ, kỹ - chiến thuật của lực lượng cảnh sát PCCC, đáp ứng yêu cầu, xử lý trong mọi tình huống.

Thượng tá Nguyễn Văn Trường, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết: Với tính chất công việc luôn đòi hỏi sự khẩn trương, kịp thời, đơn vị luôn ứng trực 24/24 giờ, tiếp nhận và xử lý các tin báo về cháy, nổ, đuối nước… Từ đó, nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời tới hiện trường cứu hỏa và CNCH, bảo vệ người và tài sản của cơ quan, tổ chức, nhân dân. Đồng thời, duy trì chế độ luyện tập cao đối với cán bộ, chiến sỹ; động viên anh em khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần, phẩm chất của người chiến sỹ CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Trải qua 36 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã lớn mạnh không ngừng cả về lực lượng và phương tiện, góp phần không nhỏ trong sự nghiệp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Trên mặt trận không tiếng súng nhưng hiểm nguy và gian khổ luôn rình rập, các cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chấp nhận hy sinh, gian khổ, thầm lặng làm nên những chiến công. Và với các anh, chiến công lớn nhất, phần thưởng lớn nhất chính là sự bình yên trong mỗi căn nhà, góc phố của mảnh đất cực Bắc thân yêu!

Bài, ảnh: YÊN HOA