"Mắt thần" góp phần giữ vững an ninh trật tự

BHG - Những năm gần đây, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn thành phố Hà Giang được đẩy mạnh với nhiều cách làm hay, sáng tạo, trong đó có việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nhất là công nghệ 4.0 vào công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội. Điển hình như mô hình “Camera giám sát an ninh” được triển khai thực sự phát huy được hiệu quả tích cực. Đây được ví như những mắt thần, giúp làm sáng tỏ nhiều vụ việc phức tạp về trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông, góp phần kéo giảm các loại tội phạm, giữ vững ANTT tại địa bàn.

Công an phường Quang Trung, thành phố Hà Giang phân tích hình ảnh camera giám sát an ninh.

Thành phố Hà Giang là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, ngoài những thuận lợi cũng luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặt ra nhiều yêu cầu, thách thức cho công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT, nhất là nguy cơ phát sinh tội phạm với các phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi.

Qua khảo sát, nắm tình hình, xác định việc triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh nhằm tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác bảo đảm ANTT, từ đó nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an thành phố chỉ đạo Công an các phường, xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền vận động nguồn xã hội hóa từ các công ty, doanh nghiệp, hộ dân lắp đặt, triển khai mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự” tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm và khu dân cư. Bên cạnh đó, thành lập các tổ tuyên truyền đến từng gia đình tuyên truyền để người dân nhận thấy hiệu quả thiết thực của camera trong việc giám sát tình hình ANTT, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Ông Hoàng Đức Triệu, Tổ trưởng tổ dân phố 1, phường Quang Trung chia sẻ: Việc triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh được người dân trong tổ chúng tôi rất đồng tình, ủng hộ, các gia đình tự nguyện đóng góp tiền để lắp đặt. Qua một thời gian đi vào hoạt động, nhờ có camera giám sát mà người dân trong tổ cảm thấy yên tâm hơn, các vụ việc như trộm cắp tài sản giảm đáng kể so với trước đây.

Trung tá Thượng Tiến Dũng, Phó trưởng Công an thành phố Hà Giang cho biết: Qua hơn 2 năm triển khai, trên địa bàn thành phố đã lắp đặt 664 camera an ninh tại 5 phường, 3 xã phục vụ công tác bảo đảm ANTT. Hệ thống camera giám sát được kết nối qua wifi, quản lý qua máy chủ đặt tại trụ sở Công an các phường, xã và quan sát qua điện thoại smartphone. Đặc biệt, những hình ảnh lưu trữ đã hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các đơn vị nghiệp vụ cũng như Công an phường, xã thực hiện tốt công tác theo dõi, kiểm soát các hoạt động diễn ra, cũng như giúp cơ quan chức năng nhận định, đánh giá đúng về đối tượng, phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý chính xác các vụ việc về ANTT, an toàn giao thông.

Thông qua hệ thống camera giám sát an ninh phục vụ giải quyết 337 vụ việc liên quan đến ANTT, trật tự ATGT, trật tự đô thị; trợ giúp theo dõi, bắt giữ 21 đối tượng, trong đó có 1 đối tượng giết người, 9 đối tượng trộm cắp tài sản, 2 đối tượng cướp giật và 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng. Điển hình: Vào khoảng 00h10’, ngày 14.8, Công an xã Ngọc Đường tiếp nhận tin báo của anh Giàng Chả Cường, trú tại thôn Bản Phố, xã Minh Tân (Vị Xuyên) trình báo về việc bị 2 đối tượng cướp 1.000.000 đồng tiền mặt thuộc địa phận thôn Bản Tùy, xã Ngọc Đường. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã tiến hành trích xuất camera an ninh, đồng thời phối hợp với các lực lượng tổ chức truy tìm, trong ngày đã làm rõ 2 đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản là Lý Văn Nguyên và Lý Văn Hùng cùng trú tại thôn Nậm Tài, xã Ngọc Đường. Hiện Công an xã đã bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật và phương tiện liên quan cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 19.8, Công an phường Quang Trung tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1980, về việc mất 1 xe mô tô Wave alpha tại khu vực tổ 1, phường Quang Trung. Qua kiểm tra hệ thống camera an ninh, Công an phường xác định Đào Xuân Thịnh, sinh năm 1982, trú tại tổ 4 phường Quang Trung là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Thịnh để điều tra, xử lý theo quy định.

Bằng việc “phủ kín” camera giám sát an ninh trên địa bàn thành phố đã phát huy tính hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Trên các tuyến, khu vực lắp camera an ninh, tình hình ANTT chuyển biến tích cực, tình hình ANTT cơ bản ổn định, phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội được kéo giảm. Đồng thời, phát huy được sức mạnh của nhân dân trong tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cùng vào cuộc, sát cánh với lực lượng Công an nỗ lực đảm bảo ANTT.

Bài, ảnh: Diệu Loan