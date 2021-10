Giao ban 3 lực lượng Công an - Quân sự - Biên phòng quý III năm 2021

.

BHG - Ngày 6.9, tại Công an tỉnh, 3 lực lượng gồm Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức giao ban thực hiện Nghị định 03.2019 của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), bảo đảm trật tự an toàn xã hội (ATXH), đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng quý III năm 2021.

Trong quý III, 3 lực lượng đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 03 của Chính phủ. Hoạt động phối hợp giữa 3 lực lượng được tiến hành thường xuyên và đạt hiệu quả cao, góp phần quan trọng bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Tình hình tội phạm có chiều hướng giảm, song một số loại tội phạm xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người dân, vi phạm trong lĩnh vực quản lý lâm sản, lĩnh vực ma túy vẫn ở mức cao.

Ba lực lượng đã phối hợp tốt trên các lĩnh vực công tác như: trao đổi thông tin, vận động quần chúng, giáo dục QP - AN, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống bạo loạn, biểu tình, bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới, an ninh mạng, quản lý nhà nước về ANTT, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, bảo vệ mục tiêu quan trọng, tổ chức diễn tập phòng thủ, phòng chống dịch Covid-19.

Tại hội nghị, các lực lượng đã tập trung thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp; tăng cường tham mưu với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành các cấp tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nắm, thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo đảm ANTT địa bàn; đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xâm phạm ANQG, vận động quần chúng nhân dân tích cực tố giác tội phạm, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện tại Bắc Mê, Mèo Vạc...Đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở địa phương.

Tin, ảnh: Xuân Phúc