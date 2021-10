Công an tỉnh trao quyết định điều động 32 cán bộ tăng cường cho các xã biên giới

BHG - Ngày 17.10, Công an tỉnh tổ chức công bố quyết định điều động 32 cán bộ thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Công an tăng cường tại các xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự của tỉnh. Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc trao quyết định cho các cán bộ được điều động.

32 đồng chí tăng cường cho cơ sở đợt này đều là cán bộ thuộc các Cục Nghiệp vụ của Bộ Công an, có trình độ nghiệp vụ và được đào tạo bài bản, tuy nhiên chưa qua thực tế tại cơ sở, do đó việc điều động, bố trí về công tác tại xã biên giới là cơ hội để các đồng chí vận dụng những kiến thức lý luận vào thực tiễn và học hỏi, tích lũy kinh nghiệm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc yêu cầu các cán bộ tăng cường cần giữ vững lập trường tư tưởng, yên tâm công tác; khắc phục khó khăn, sớm hòa nhập với môi trường công tác mới và bắt tay ngay vào công việc. Đồng thời phải luôn gương mẫu, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, phẩm chất đạo đức cách mạng, phục vụ nhân dân với tinh thần trọng dân, gần dân, sát dân. Nâng cao chất lượng chuyên môn và kỹ năng nắm bắt, xử lý, giải quyết tình hình an ninh trật tự tại cơ sở; tìm hiểu và nắm vững các kiến thức về xã hội, phong tục, tập quán của địa phương, phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Phương Thúy (Công an tỉnh)