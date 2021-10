Công an thành phố Hà Giang chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

BHG - Ngay sau khi địa bàn thành phố xuất hiện ca nhiễm Covid-19, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thành phố Hà Giang bố trí lực lượng, triển khai nhiều chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh tại các khu vực có ca nhiễm F0.

Lực lượngcảnh sát giao thông thành phố tiếp nhận hàng hóa người dân ủng hộ để vận chuyển vào địa bàn phường Ngọc Hà. ảnh: Xuân Tầm

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để tránh dịch lây nhiễm ra cộng đồng, thành phố Hà Giang đã phong tỏa toàn bộ phường Ngọc Hà và ngõ 58C, đường Trần Phú, phường Minh Khai… Tại đây, các cán bộ, chiến sỹ (CBCS) của Công an thành phố chia thành 3 tổ thực hiện nhiệm vụ tại khu vực chốt kiểm soát phòng, chống dịch để điều tiết, hướng dẫn người dân tham gia giao thông. Trung tá Lục Văn Các, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố cho biết: "Chúng tôi chỉ đạo các tổ, đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải linh hoạt, tạo thuận lợi cho người dân có nhu cầu đi lại chính đáng, không để ách tắc giao thông; thường xuyên nhắc nhở người dân giữ khoảng cách, mang khẩu trang, khử khuẩn, khai báo y tế và tuyệt đối không tập trung đông người..."

Lực lượng Công an thành phố hướng dẫn, kiểm tra chặt chẽ các phương tiện đi qua vùng phong toả. Ảnh: Nguyễn Lân

Đối với hai chốt nằm trên QL34, là tuyến giao thông huyết mạch, mật độ phương tiện lớn di chuyển qua huyện Bắc Mê sang tỉnh Cao Bằng, các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ 4 ca, luân phiên 24/24h, mọi sinh hoạt, ăn, ngủ, nghỉ đều tại khu vực lán trại chốt trực. Để đảm bảo không lây chéo dịch trong khi thực hiện nhiệm vụ, cũng như kịp thời phát hiện xử lý tình huống nếu có, CBCS sẽ được xét nghiệm test nhanh 2 ngày/1 lần. Ngoài việc điều tiết, kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông qua khu vực địa bàn phong tỏa, các tổ công tác còn hỗ trợ các chốt của UBND phường làm nhiệm vụ vận chuyển, tiếp tế nhu yếu phẩm cho hộ dân khu vực cách ly…

Đại úy Nguyễn Tiến Dũng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch số 2, đầu cầu Độc Lập, thuộc trục đường Lý Thường Kiệt (QL34), cho biết: "Để đảm bảo các phương tiện xe máy có nhu cầu di chuyển về huyện Bắc Mê, sang Cao Bằng hoặc ngược lại, tổ công tác sẽ hướng dẫn người dân di chuyển theo tuyến “luồng xanh” qua khu vực đường tránh đi qua QL4C. Với trường hợp là xe ô tô, do tuyến đường độc đạo, đường tránh ô tô không di chuyển qua được nên phương tiện được phép di chuyển thẳng về huyện Bắc Mê, sang Cao Bằng qua khu vực phong tỏa, nhưng các tài xế và người tham gia cùng hành trình phải dừng tại chốt để khai báo, xuất trình toàn bộ giấy tờ tùy thân, lý do và địa điểm di chuyển. Sau khi đảm bảo các yêu cầu theo quy định, phương tiện có thể di chuyển thẳng, không được phép dừng đỗ trên cung đường khu vực đang tiến hành phong tỏa".