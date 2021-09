Xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, vì nhân dân phục vụ

BHG - Thực hiện phong trào “Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, những năm qua, lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) không ngừng đổi mới, học tập, rèn luyện, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì nhân dân phục vụ với phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó có công an”.

Tuần tra bảo vệ an toàn cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh: TƯ LIỆU

Thấm nhuần và quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Chỉ thị số 04/CT-BCA, của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đơn vị đã linh hoạt, sáng tạo, cụ thể hóa các nội dung của chỉ thị bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Trong đó tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp đến toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sỹ; cụ thể hóa các nội dung bằng nghị quyết; xây dựng chương trình công tác trọng tâm của tập thể; chương trình hành động cá nhân; đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên gắn với kế hoạch tự khắc phục, sửa chữa khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết T.Ư4 (khóa XII) của Đảng; triển khai các Nghị quyết chuyên đề của Phòng CSCĐ giai đoạn 2020 – 2025 như: Nghị quyết nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản; nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ huy các cấp trong lực lượng CSCĐ; giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao công tác huấn luyện, thường trực chiến đấu.

Huấn luyện nâng cao nghiệp vụ đợt 1 năm 2021. Ảnh: TƯ LIỆU

Đảng ủy Phòng CSCĐ tập trung chỉ đạo các chi bộ, đơn vị trực thuộc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sỹ; thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” và các phong trào khác... qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động.

Từ đầu năm đến nay, Phòng CSCĐ chủ động tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh triển khai hiệu quả các biện pháp đảm bảo ANTT tại các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quốc tế đến thăm, làm việc tại tỉnh. Bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tổ chức canh gác, bảo vệ an toàn các mục tiêu được phân công đảm nhiệm với 40.026 ca gác; bảo vệ an toàn trên 130 cuộc họp, hội nghị được tổ chức trong các mục tiêu; áp tải an toàn 110 chuyến vận chuyển hàng đặc biệt; duy trì nghiêm túc công tác ứng trực chiến đấu, đảm bảo vũ khí, phương tiện sẵn sàng tham gia phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Trong 8 tháng của năm 2021, lực lượng CSCĐ tiến hành tuần tra, kiểm soát 830 ca, phát hiện trên 400 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, xử phạt hành chính, thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền trên 130 triệu đồng. Phân công hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ phối hợp các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng chống tội phạm; tham gia các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid – 19.

Trong công tác xây dựng lực lượng, Đơn vị thường xuyên quan tâm, tổ chức các đợt huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ và rèn luyện thể lực, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua kiểm tra, đánh giá sau huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sỹ đạt yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ pháp luật, điều lệnh CAND, võ thuật, kỹ thuật chiến đấu và rèn luyện thể lực. Phòng chú trọng rà soát, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, tạo nguồn cán bộ chỉ huy kế cận đảm bảo số lượng, trình độ, đúng quy định; tham mưu xây dựng Tờ trình thành lập Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh; kiện toàn Tiểu đội đặc nhiệm...

Hình ảnh những cán bộ, chiến sỹ CSCĐ luôn có mặt kịp thời, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng, hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ngày đêm tuần tra trên các tuyến phố bảo vệ sự bình yên cuộc sống nhân dân… đã trở thành hình ảnh đẹp, gần gũi của lực lượng Công an vì nhân dân phục vụ; góp phần củng cố, vun đắp niềm tin của nhân dân đối với lực lượng CAND, bảo đảm và giữ vững ANTT trên địa bàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT – XH của địa phương.

Trung tá Hoàng Thanh Tùng

(Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh)