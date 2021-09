Người con của bản

BHG - Nhận quyết định điều động về làm Trưởng Công an xã Vĩnh Phúc (Bắc Quang) từ đầu năm 2020, Trung tá Hoàng Văn Tân cùng các đồng chí của mình đã thể hiện vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT). Xác định là lực lượng nòng cốt, Công an xã Vĩnh Phúc đã phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, thường xuyên bám sát địa bàn, tổ chức tuần tra, kiểm soát, đưa ra nhiều biện pháp tích cực góp phần ổn định tình hình ANTT ở cơ sở, tạo điều kiện cho người dân an tâm phát triển kinh tế.

Trung tá Hoàng Văn Tân kiểm tra tại cơ sở.

Trung tá Hoàng Văn Tân chia sẻ: Đã từng trải qua những lo lắng khi về nhận vị trí công tác mới, cũng đã từng vất vả khi công tác ở địa bàn miền núi, thế nhưng tôi và các đồng chí của mình chưa từng ngại gian nan. Ở đây chúng tôi có sự yêu mến của bà con và sự quan tâm của chính quyền. Thời gian gắn bó cùng nhân dân tuy chưa nhiều nhưng đã cho chúng tôi một niềm yêu mến đặc biệt với những người dân nơi đây. Những lần gặp gỡ, tiếp xúc, tuyên truyền kiến thức pháp luật vì thế trở nên gần gũi hơn.

Nằm cheo leo trên những đỉnh đồi, thôn Vĩnh Sơn của xã Vĩnh Phúc có 7 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm trên 60%. Trong hồi ức của những người già về một thời gian khổ của Vĩnh Sơn thì cộng đồng người Mông nơi đây vốn xuất phát từ các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần về định cư mấy chục năm về trước. Những ngày đầu, nơi đây chìm trong đói nghèo, nhưng giờ đây cuộc sống đã có nhiều đổi khác, người dân đã tìm ra con đường thoát nghèo, hăng say làm ăn. Vĩnh Sơn đông vui hơn, nhiều hộ khá, giàu hơn…

Từ những khởi sắc trong đời sống kinh tế của đồng bào Mông ở Vĩnh Sơn, Công an huyện Bắc Quang, Công an xã Vĩnh Phúc cùng với các cấp ủy, chính quyền đã quyết định thành lập mô hình Làng Mông kiểu mẫu tại thôn Vĩnh Sơn nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người dân trong công tác đảm bảo ANTT, giữ gìn bản sắc văn hóa và phát triển kinh tế ở địa phương. Đặc biệt, Công an xã Vĩnh Phúc phối hợp với các ngành chuyên môn giúp người dân cải tạo đồi, vườn tạp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã... Càng gắn bó với mảnh đất này, niềm tin và sự yêu mến của người dân với những chiến sĩ Công an xã càng nhiều hơn. Có được sự yêu quý đó, các anh lại càng vững vàng hơn để sát cánh cùng nhân dân đảm bảo ANTT và cùng phát triển kinh tế địa phương.

Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phúc, Nguyễn Đức Thuận cho biết: Nhờ có sự đoàn kết của đồng bào và sự đồng hành của Công an xã, đồng bào Mông ở thôn Vĩnh Sơn nói riêng, xã Vĩnh Phúc nói chung đã có cuộc sống tốt đẹp hơn. Mô hình Làng Mông kiểu mẫu thôn Vĩnh Sơn đạt 3 tiêu chí: Đảm bảo an ninh, trật tự; giữ gìn nét văn hóa đặc sắc, không để những tôn giáo trái phép xâm nhập; cùng nhau phát triển kinh tế. Điều đó cũng lần nữa khẳng định sự đúng đắn của chủ trương chính quy hóa lực lượng Công an xã của Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang.

Trong từng thôn, bản, dưới những nếp nhà xinh xắn, những cuộc gặp gỡ tự khi nào đã thân thuộc đến thế. Người Mông ở đây biết ơn Đảng, biết ơn chính quyền và Công an xã, vì nhờ có các chiến sĩ Công an xã chính quy mà họ có cuộc sống tốt hơn, yên tâm hơn. Một sức sống mới đã gieo mầm hạnh phúc trên mảnh đất này, những chiến sĩ Công an xã Vĩnh Phúc cảm thấy vô cùng tự hào vì đã góp một phần sức mình trong sự bình yên đó. Gạt sang bên những khó khăn họ vẫn cần mẫn, tận tụy không kể ngày đêm, yêu thương mảnh đất, con người nơi này như chính những người con của bản.