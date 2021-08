Xứng đáng với niềm tin yêu nơi cực Bắc

BHG - Ngày 19.8.1945, Cách mạng tháng Tám thành công, cùng với sự ra đời của chính quyền cách mạng, lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam được thành lập để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT), bảo vệ chính quyền cách mạng. Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Lãnh đạo Công an tỉnh tiếp công dân định kỳ. Ảnh: Trung Thực

Cùng với những chiến công và thành tích to lớn của CAND Việt Nam, trong suốt 76 năm qua, lực lượng CAND Hà Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tăng cường củng cố xây dựng lực lượng, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần đắc lực vào công cuộc phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội ở địa phương, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tin yêu, ủng hộ.

Là tỉnh vùng cao biên giới, Hà Giang đang trên đà hội nhập và phát triển mạnh mẽ, diện mạo ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Trước những thuận lợi cũng đặt ra nhiều thách thức trên trận tuyến bảo vệ ANTT. Kế thừa và phát huy những thành tích vẻ vang của lực lượng, Công an Hà Giang quyết tâm giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Phát huy truyền thống vẻ vang, CAND Hà Giang đã và đang phấn đấu không ngừng xây dựng lực lượng CAND cách mạng, từng bước tiến lên chính quy hiện đại, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tiếp tục triển khai hiệu quả chiến lược ANQG trên cơ sở xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm; kiên quyết không để xảy ra các vụ việc bất ngờ, phát sinh những điểm nóng về ANTT. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các nội dung công tác nhằm đảm bảo ANTT một cách cụ thể, toàn diện; kết hợp phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng an ninh; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xã hội giữ gìn ANTT ở địa phương, giảm tội phạm, giải quyết tốt các vụ việc nhỏ ngay tại cơ sở; đẩy lùi các tệ nạn xã hội; tăng cường lực lượng hướng về cơ sở, xây dựng và thực hiện tốt các phương án đảm bảo ANTT tại các địa bàn; phối hợp với các lực lượng vũ trang thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và củng cố thế trận ANND kết hợp chặt chẽ với thế trận toàn dân, trọng tâm là đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng và an ninh kinh tế.

Trong những ngày này, toàn lực lượng đang ra sức thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND. Tự hào và vinh dự, mỗi CBCS trang bị cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, phấn đấu lập công, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lực lượng: “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và câu nói của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an: “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” chính là mục tiêu phấn đấu, là cơ sở để chau chuốt niềm tin của mỗi CBCS Công an Hà Giang. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị thiết thực trong bối cảnh Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các địa phương đang đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng Công an xã chính quy, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của từng đảng viên, CBCS; bồi đắp thêm niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của CAND và trách nhiệm của mỗi CBCS trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Từ đó, toàn lực lượng tự soi, tự sửa, nghiêm khắc với bản thân, có những việc làm, hành động thiết thực, cụ thể trong công tác và sinh hoạt hàng ngày góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.

Qua 76 năm xây dựng, chiến đấu trong mọi giai đoạn lịch sử của tỉnh, lực lượng CAND Hà Giang nay đã lớn mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng và nhân dân giao phó: Giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Bao chiến công trong trang sử vàng qua từng giai đoạn là minh chứng sinh động, thiết thực của CBCS Công an tỉnh Hà Giang đã thực sự trở thành động lực to lớn để mỗi CBCS vững tâm vượt mọi khó khăn trong cuộc sống, công tác và chiến đấu, giữ gìn sự bình yên nơi địa đầu Tổ quốc, cùng đồng bào quyết tâm không cam chịu đói nghèo và cống hiến xây dựng Hà Giang phát triển.

Phát huy truyền thống vẻ vang, những người chiến sĩ CAND nguyện một lòng vì nước quên thân, vì dân phục vụ; góp phần làm rạng ngời thêm những chiến công, xứng đáng với sự tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Nguyễn Lân (Công an tỉnh)