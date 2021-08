Vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân

BHG - Ngày 19.8 được Đảng, Nhà nước quyết định là Ngày truyền thống CAND Việt Nam. Trải qua các thời kỳ cách mạng, cùng với lực lượng CAND cả nước, CAND tỉnh Hà Giang đã làm tốt vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Trong quá trình chiến đấu và trưởng thành, Công an Hà Giang đã gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân để công tác và chiến đấu; tạo nên “chất keo” gắn bó, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc nơi biên cương địa đầu Tổ quốc.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng quà cho hộ nghèo tại phường Quang Trung (TPHG). Ảnh: Phương Thúy

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an; Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự giúp đỡ, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân; lực lượng CAND Hà Giang đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, kiểm soát tình hình, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH. Làm tốt công tác tham mưu chiến lược giúp cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến ANTT; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, địa phương.

Trên các mặt công tác, phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực của cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND không ngừng nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Triển khai toàn diện công tác nghiệp vụ tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức. Từ đầu năm 2021 đến nay, tội phạm về trật tự xã hội đã giảm 10,9% so với năm 2020; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 97,6%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; chỉ tiêu thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt tỉ lệ 99,1%; Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân đạt 90,5%.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hoàng Su Phì cùng nhân dân tham gia làm đường bê tông tại xã Hồ Thầu. Ảnh: Tư liệu

Khi đại dịch Covid – 19 bùng phát, với phương châm “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch”, Công an Hà Giang phối hợp với các ngành chức năng thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Tham gia các tổ, chốt kiểm soát trên tuyến biên giới và nội địa; huy động lực lượng hỗ trợ các điểm cách ly tập trung, khu vực phong tỏa; sẵn sàng chiến đấu và huy động lực lượng khi có yêu cầu. Đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ kép: Vừa phòng, chống dịch, vừa giữ gìn tốt ANTT.

Thấm nhuần lời căn dặn của Bác: “Công an của ta là công an của nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc”, những năm qua, lực lượng Công an tỉnh đa dạng hóa các hình thức và vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng, củng cố thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Từ đầu năm 2021 đến nay, quần chúng nhân dân đã cung cấp 1.370 tin báo có giá trị trong công tác bảo đảm ANTT; tự giác giao nộp 325 khẩu súng các loại; phát hiện tố giác, thu giữ trên 1.000 kg pháo.

Các địa phương đã lựa chọn, xây dựng 12 xã điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 527 mô hình, 2.082 Tổ tự quản về ANTT. Duy trì và nhân rộng 667 mô hình Dân vận khéo trong lĩnh vực đảm bảo AN – QP như: Mô hình “An toàn vùng biên” tại xã Cao Mã Pờ (Quản Bạ); “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân” Công an phường Ngọc Hà (thành phố Hà Giang); “Ngày vì đồng đội” của Hội Cựu Chiến binh tỉnh… Qua đó, đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng đi vào chiều sâu; phát huy trí tuệ, sức mạnh, lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng CAND trên địa bàn tỉnh còn tích cực tham gia hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng NTM, tặng cây giống, con giống cho hộ nghèo khắc phục hậu quả thiên tai,... Vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp, hỗ trợ xây dựng được 85 ngôi nhà cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo với số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Qua đó, đã góp phần thắt chặt mối đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân với dân và tô thắm thêm hình ảnh chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.

Phát huy truyền thống vẻ vang xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, những năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Giang không ngừng nỗ lực vượt khó, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người chiến sĩ CAND luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chấp nhận hy sinh, gian khổ, tận tụy hết lòng, hết sức phục vụ Đảng, phục vụ Tổ quốc, bảo vệ bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG