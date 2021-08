Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong điều tra vụ án khai thác lâm sản trái phép tại huyện Bắc Mê

BHG - Ngày 10.8, Công an tỉnh và Công an huyện Bắc Mê tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra vụ án khai thác lâm sản trái phép xảy ra tại rừng đặc dụng Du Già và rừng sản xuất thuộc xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê. Dự buổi lễ có các đồng chí: Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Bùi Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Mê.

Đại tá Phan Huy Ngọc trao khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể của Công an huyện Bắc Mê.

Trước đó vào tháng 6, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án vi phạm quy định về khai thác lâm sản trái phép xảy ra tại rừng đặc dụng Du Già và rừng sản xuất tại xã Minh Ngọc, Công an huyện Bắc Mê đã phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, xác định có 60 cây nghiến, 8 cây gỗ thông thường tại rừng đặc dụng Du Già và 74 cây gỗ nghiến tại rừng sản xuất bị chặt hạ. Qua công tác điều tra và tuyên truyền, vận động người vi phạm ra đầu thú, ngày 31.7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Mê đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 5 đối tượng, tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi vi phạm các quy định khai thác bảo vệ rừng.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Mê, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Công an huyện và trao tiền thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc. Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê cũng đã khen thưởng cho 4 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy xét, đấu tranh bắt giữ các đối tượng có liên quan trong vụ án.

Tin, ảnh: Phương Thúy (Công an tỉnh)