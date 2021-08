Hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

BHG - Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) có vai trò, vị trí quan trọng, là điều kiện cơ bản để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực an ninh trật tự. Được xác định là hoạt động tự giác, có tổ chức, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có nhiệm vụ lôi cuốn và phát huy sức mạnh của đông đảo quần chúng nhân dân tham gia chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh trật tự, tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật tại cơ sở.

Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: TƯ LIỆU

Trong những năm qua, lực lượng Công an Hà Giang chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực ANTT như: Chương trình thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; kế hoạch thực hiện Thông tư số 23 của Bộ Công an quy định về xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” giai đoạn 2013 – 2020, đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, tổ chức đoàn thể các cấp và toàn dân tham gia xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ với mục tiêu không có xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường yếu về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Xây dựng nền “an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân” vững chắc từ cơ sở, góp phần thúc đẩy thực hiện các chính sách phát triển KT - XH của địa phương.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến, phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Điển hình trong các mô hình đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở phải kể đến như: Mô hình “Tiếng mõ an ninh, chiếc gậy an toàn”, “Khu trọ an toàn về ANTT”, “Khu phố đảm bảo an toàn về ANTT”, “Thôn bình yên không có tệ nạn và bạo lực gia đình”, “Phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới”, “Dòng họ tự quản về ANTT”...

Trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, tổ chức, đoàn thể, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng được tăng cường, đẩy mạnh. Hàng năm tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đảm bảo về ANTT đều đạt; lực lượng Công an các cấp chủ động ký kết và triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật với các sở, ban, ngành…

Đại tá Dương Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Hà Giang phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo ANTT, góp phần hạn chế, đẩy lùi tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Cùng với các phong trào khác như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị thông minh”, “Dân vận khéo”, “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”… Phong trào bảo vệ ANTQ đã thực sự do nhân dân làm chủ, xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt trong phong trào; nhiều cơ quan, doanh nghiệp hàng năm duy trì và thực hiện tốt Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, nâng cao chất lượng lan tỏa mạnh mẽ để toàn dân tham gia, góp phần giữ vững sự ổn định về ANTT ở địa phương.

Kỳ Long (Công an tỉnh)