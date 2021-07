Vì bình yên cuộc sống của nhân dân

BHG - Cách đây 75 năm, ngày 12.7.1946 lực lượng An ninh nhân dân (ANND) ra đời; cùng với lực lượng ANND cả nước, trải qua 75 năm vừa xây dựng, vừa chiến đấu, lực lượng ANND Hà Giang luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân nơi biên cương địa đầu Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào vùng biên giới. Ảnh: TƯ LIỆU

Phát huy truyền thống vẻ vang xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, giúp đỡ của nhân dân và sự nỗ lực, cố gắng, lực lượng ANND Công an tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, tích cực xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan, có nguy cơ hoặc ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội... trong đảm bảo ANTT, trọng tâm là: Phối hợp trong triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; thực hiện các quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; tổ chức tốt diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân... Triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, các biện pháp công tác nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường bám nắm địa bàn, chủ động phát hiện, kịp thời giải quyết các vấn đề có liên quan đến ANTT từ sớm ở cơ sở. Xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, đối tượng, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, địa phương, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế.

Ra đời trong bão táp cách mạng, từng bước trưởng thành và lập nên những chiến công vang dội ở mọi thời điểm và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng ANND Hà Giang luôn đoàn kết một lòng, chia ngọt sẻ bùi, vừa xây dựng cơ sở vật chất, vừa công tác, chiến đấu, chủ động phòng ngừa, xây dựng thế trận ANND vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ANND các thời kỳ đã dày công gây dựng, kết nối, bồi đắp những phẩm chất cần có và được lưu truyền đến thế hệ kế tiếp ngày một vẻ vang, rạng rỡ hơn. Các đơn vị nghiệp vụ đã tập trung làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trên các mặt công tác chuyên môn, phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực của cán bộ, chiến sĩ lực lượng ANND không ngừng được nâng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, nhất là tại các địa bàn biên giới, vùng dân tộc, tôn giáo, khu vực giáp ranh, nơi có tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh quốc gia...

Với đặc thù là địa bàn biên giới và có nhiều điểm nhấn trong phát triển du lịch, trong những năm gần đây, tỉnh Hà Giang đã và đang nổi lên trở thành “điểm sáng” thu hút đông đảo du khách trong nước, người nước ngoài đến du lịch, tham quan và triển khai các hoạt động đầu tư, xây dựng phát triển KT - XH. Lực lượng Quản lý xuất, nhập cảnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo an ninh, quản lý, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường du lịch bền vững để thu hút du khách, phòng, chống các hoạt động xuất; nhập cảnh trái phép qua biên giới. Triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn và giải quyết thủ tục cho nhiều đoàn ngoại giao, khách quốc tế và hàng nghìn lượt người nước ngoài đến tham quan, làm việc trên địa bàn. Phối hợp quản lý các hoạt động xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu, các hoạt động tạm trú, đi lại của người nước ngoài tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp theo đúng quy định của nhà nước và chủ trương của địa phương.

Các đơn vị nghiệp vụ an ninh luôn chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch; tổ chức tốt các biện pháp công tác nghiệp vụ cơ bản; nắm chắc tình hình trong cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh và các sở, ban, ngành tổ chức ký kết và triển khai thực hiện hiệu quả các Quy chế phối hợp. Xây dựng nội dung và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp; tham mưu giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn...

Hiện nay, trước những diễn biến phức tạp, khó lường trên thế giới và khu vực, với những vấn đề an ninh phi truyền thống, các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá cách mạng nước ta… yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng ANND ngày càng nặng nề hơn, đòi hỏi toàn lực lượng phải đặt ra quyết tâm cao nhất, chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng những đối sách chiến lược, đề ra những phương án cụ thể, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và tội phạm.

Trận tuyến của lực lượng ANND còn nhiều gian nan, thử thách. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ ANND luôn giữ vững bản lĩnh cách mạng trong sáng, sẵn sàng phấn đấu, hy sinh, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm chiến đấu và chiến thắng kẻ thù, nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc và nhân dân. Phát huy truyền thống vẻ vang, hào hùng của các thế hệ cha anh đi trước, cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh Hà Giang nguyện một lòng tận trung với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; đoàn kết, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, vì bình yên cuộc sống của nhân dân.

Nguyễn Lân