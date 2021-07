Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự hội nghị lần thứ 6 BCH Đảng bộ BĐBP

BHG - Ngày 7.7, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 6 mở rộng. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ BĐBP tỉnh đề ra; xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn; tích cực tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; phối hợp với các sở, ngành duy trì các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới; kịp thời phát hiện, cánh ly số công dân nhập cảnh trái phép, cũng như ngăn chặn mọi hoạt động xuất cảnh trái phép. Thực hiện tốt chương trình làm nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo trên địa bàn các xã biên giới và các chương trình: “Nâng bước em đến trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”…

Đại tá Lưu Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn biểu dương những kết quả mà Đảng bộ BĐBP tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Trên cơ sở nghị quyết và quy chế đã thông qua, Đảng bộ BĐBP tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ công tác biên phòng; phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ mục tiêu kép, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vừa phát triển kinh tế, ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép, không để dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn; triển khai có hiệu quả chương trình làm nhà cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khu vực biên giới; tích cực chủ động trong công tác phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng kế hoạch bảo đảm công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão; chỉ đạo các đơn vị hướng dẫn, giúp nhân dân thực hiện chương trình cải vườn tạp trên địa bàn biên giới có hiệu quả. Làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch Covid-19 để các đồng chí yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia.

Tin, ảnh: Tiến Thắng (BĐBP tỉnh)