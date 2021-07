Nâng cao sức chiến đấu của Đảng từ cấp ủy cơ sở

BHG - Theo quy định của Điều lệ Đảng, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được tiến hành thường lệ mỗi tháng một lần và sinh hoạt đột xuất khi cần thiết. Xoay quanh vấn đề “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” hiện nay có rất nhiều câu hỏi đặt ra như: Làm thế nào để sinh hoạt chi bộ trở nên thu hút, hấp dẫn đảng viên? Đảng viên mong đợi gì ở sinh hoạt chi bộ? Làm thế nào để sinh hoạt chi bộ không cứng nhắc, nhàm chán, bắt buộc đối với đảng viên? Làm thế nào để nâng cao tính tự giác, tính tích cực, tính trách nhiệm của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ?… Điều này phụ thuộc rất lớn vào vai trò của cấp ủy, Bí thư chi bộ và sự tương tác của đảng viên.

Lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên quan tâm công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt đối với tổ chức cơ sở Đảng. Trong ảnh: Các đại biểu Công an tỉnh tham dự Hội nghị công tác Đảng, chính trị 6 tháng đầu năm 2021.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Trong số đảng viên tốt ấy, có đồng chí là cấp ủy viên và có cả bí thư chi bộ. Từ trước tới nay, đã có nhiều bài viết, báo cáo khoa học, nhiều cuộc thảo luận, sơ kết, tổng kết các văn bản, chuyên đề của Trung ương và cấp ủy các cấp về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là giải pháp trung tâm, cốt lõi để củng cố hạt nhân của Đảng ở cơ sở, để quy tụ đảng viên và đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nhưng thực trạng hiện nay ở nhiều nơi cho thấy: Sinh hoạt chi bộ còn mang tính hình thức, chất lượng thấp; nội dung không đa dạng, phong phú, thậm chí lặp lại, nhàm chán; tính tự phê bình và phê bình còn hạn chế; tính lãnh đạo, định hướng của tổ chức Đảng không rõ nét; đảng viên không quan tâm, không tích cực trong sinh hoạt chi bộ… Thực trạng này có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu nhất vẫn do sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và Bí thư chi bộ chưa quán triệt, triển khai thực hiện đúng các quy định của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chưa linh loạt, sáng tạo, đổi mới trong việc tổ chức sinh hoạt chi bộ trên thực tiễn; chưa nêu gương, tinh thần trách nhiệm chưa cao, chưa sát sao, trăn trở với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đây cũng là vấn đề mà Đảng ủy Công an tỉnh đang rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để khắc phục và từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Để khẳng định và làm rõ vai trò, trách nhiệm của Bí thư chi bộ trong việc giải quyết thực trạng trên và góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, từ thực tiễn công tác sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Công an tỉnh hiện nay, cần thực hiện tốt một số nội dung:

Trước hết, bí thư cấp ủy cần tổ chức cho cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí trong cấp ủy nắm vững quy trình, nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn của Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an Trung ương; tổ chức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ thường xuyên, nền nếp, vừa áp dụng thực hiện vừa rút kinh nghiệm, khắc phục những bất cập để đưa ra một “khung mẫu chung” về quy trình, hình thức tổ chức sinh hoạt chi bộ ở đơn vị mình cho phù hợp với thực tế và đạt hiệu quả, không rập khuôn, máy móc, cứng nhắc theo quy định; lấy đảng viên làm trung tâm hướng đến trong sinh hoạt chi bộ. Trong đó, Bí thư chi bộ phải là người nắm chắc chủ trương, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, nắm chắc tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, đơn vị… để xác định đúng về nội dung sinh hoạt chi bộ, biện pháp tiến hành sinh hoạt chi bộ, những trọng tâm trong công tác chính trị tưởng, những vấn đề cần bàn bạc, thảo luận, kết luận; xác định thời điểm sinh hoạt chi bộ cho phù hợp.

Hai là, trong công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ, Bí thư chi bộ phải là người trực tiếp chỉ đạo, phân công, cùng với đồng chí cấp ủy viên phụ trách công tác văn phòng cấp ủy chuẩn bị sinh hoạt chi bộ, coi đây là trách nhiệm của cả cấp ủy, không được “khoán trắng”, “phó mặc” cho cấp ủy viên làm công tác chuẩn bị. Chú ý phân công lần lượt, luân phiên đảng viên tham gia cùng thực hiện nhiệm vụ của chi bộ để nâng cao trách nhiệm và hoàn thiện kỹ năng như: Phân công tham mưu văn bản của chi bộ thuộc lĩnh vực công việc được giao, chuẩn bị tài liệu sinh hoạt chuyên đề, chuẩn bị các công việc khác của chi bộ. Đồng thời, cấp ủy quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy chế làm việc; chắt lọc những thông tin cần thiết để định hướng; làm rõ những nội dung quan trọng cần được đưa ra chi bộ để thảo luận, quyết định, tránh “việc gì cũng đưa ra chi bộ”, làm rườm rà thêm nội dung, kéo dài thời gian sinh hoạt chi bộ hoặc sinh hoạt chi bộ “dàn trải”, không có “trọng tâm, trọng điểm”.

Ba là, khi tổ chức sinh hoạt chi bộ cần chú ý phân rõ nội dung, thời gian thực hiện quy trình sinh hoạt chi bộ một cách hợp lý, gọn từng vấn đề. Trong đó, cần đa dạng, linh hoạt đề ra nội dung sinh hoạt, cụ thể hóa sinh động việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII để đảng viên bàn thảo, liên hệ, tự soi, kiểm điểm, nhận diện, trên cơ sở đó cấp ủy, bí thư chi bộ định hướng cho đảng viên, tránh tình trạng “mang văn bản ra đọc” mà không có sự thảo luận, liên hệ với trách nhiệm cá nhân, tập thể. Khi kết luận, ra nghị quyết phải đưa ra được nhiệm vụ trọng tâm và nội dung định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; kết luận các ý kiến thảo luận; ý kiến của các đồng chí cấp ủy viên và những nội dung công việc cụ thể sẽ chỉ đạo thực hiện trong tháng tiếp theo. Trong đó phân rõ nhóm công việc theo tổ Đảng, cấp ủy viên, đảng viên thực hiện. Lưu ý giải đáp rõ ràng, cụ thể, thấu đáo những vấn đề đảng viên quan tâm hay những kiến nghị, đề xuất của đảng viên, đúng phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, của chi bộ, đơn vị; có biểu dương, có phê bình để tạo động lực cho đảng viên, để đảng viên cảm nhận thấy ý kiến của mình có giá trị, được cấp trên quan tâm giải quyết...

Chưa bao giờ Đảng ta chú trọng vai trò nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu như giai đoạn hiện nay, đây chính là “liều kháng sinh mạnh” để phòng, chống bệnh trì trệ, quan liêu, bệnh không chịu đổi mới, sáng tạo mà mỗi Bí thư chi bộ luôn cần phải có để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh từ cơ sở.

Bài, ảnh: Trần Anh Tuấn

(Trưởng phòng Công tác Đảng và chính trị, Công an tỉnh)