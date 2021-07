BHG - Chiều 12.7, tại Nhà khách Hà An (TPHG), Công an tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (ANND) (12.7.1946 – 12.7.2021). Tham dự có các đồng chí: Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc Công an tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND.

Cách đây 75 năm, lực lượng ANND ra đời và trở thành một bộ phận đặc biệt quan trọng của Công an nhân dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và sự che chở, đùm bọc của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, những năm qua, lực lượng ANND, Công an tỉnh Hà Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch. Xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của địa phương, đất nước; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế. Trên các mặt công tác chuyên môn, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực của cán bộ, chiến sỹ lực lượng ANND Hà Giang không ngừng được nâng cao, đáp ứng tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, nhất là tại các địa bàn biên giới, vùng dân tộc, tôn giáo, nơi tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh ghi nhận và biểu dương những thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng ANND, Công an tỉnh Hà Giang trong những năm qua. Thời gian tới, đồng chí mong muốn lực lượng ANND Hà Giang tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác. Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và kiên quyết ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các đối tượng. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thường xuyên củng cố mối quan hệ gắn bó với nhân dân. Tăng cường phối hợp với các cấp, ngành, lực lượng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Tiếp tục xây dựng lực lượng ANND trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ ANND có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, mưu trí và dũng cảm trong chiến đấu, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình, an ninh, trật tự, kỷ cương để phát triển KT – XH địa phương.

Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại Lễ kỷ niệm, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG