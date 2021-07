Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

BHG - Thông qua tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều mô hình phòng, chống tội phạm linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT - XH.

Công an huyện Hoàng Su Phì giúp người dân xã Chiến Phố mở đường giao thông nông thôn. ảnh: Tư Liệu

Thực hiện Chương trình số 48-CTr/TU ngày 18.3.2019 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới; UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, ngành xây dựng phong trào TDBVANTQ toàn diện; qua đó đạt nhiều kết quả quan trọng. 6 tháng đầu năm, các cấp, ngành, lực lượng vũ trang đã phối hợp tổ chức 2.323 buổi tuyên truyền, vận động với 234.229 lượt người tham gia bằng nhiều hình thức khác nhau. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; Luật Giao thông đường bộ; 3 văn kiện pháp lý trên biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và sản xuất; cấp, quản lý Căn cước công dân; Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; quản lý, sử dụng và vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ.

Quần chúng nhân dân cung cấp 1.370 tin báo có giá trị trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT); tự giác giao nộp 325 khẩu súng các loại; phát hiện tố giác với lực lượng công an thu giữ trên 1.000 kg pháo. Các địa phương lựa chọn, xây dựng 12 xã điển hình về phong trào TDBVANTQ. Toàn tỉnh có 3.019 đồng chí công an xã, trong đó có 938 đồng chí công an xã chính quy; thành lập 188 Chi bộ Công an xã; duy trì 5 ban Bảo vệ dân phố với 85 thành viên. Các huyện, thành phố duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 527 mô hình và 2.082 Tổ tự quản về ANTT. Lực lượng công an triển khai nhiều giải pháp củng cố, duy trì, nâng cao tiêu chí “Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên” trong xây dựng Nông thôn mới...

Bên cạnh đó, lực lượng công an các cấp duy trì thường xuyên, hiệu quả công tác phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào TDBVANTQ trên địa bàn; phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối 17 sự kiện, đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại Hà Giang; trao đổi 870 lượt thông tin liên quan đến ANTT; tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới được 564 lần/3.962 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; ký kết quy chế phối hợp trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các lĩnh vực; hướng dẫn khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đăng ký thực hiện tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, toàn tỉnh có 2.470 mô hình hoạt động hiệu quả. Trong đó, lĩnh vực AN - QP có 667 mô hình; nhiều mô hình phát huy hiệu quả và được nhân rộng như: Mô hình “An toàn vùng biên” tại xã Cao Mã Pờ (Quản Bạ); “Hiến đất làm đường giao thông” xã Sủng Là (Đồng Văn); “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân” Công an phường Ngọc Hà (thành phố Hà Giang); “Ngày vì đồng đội” của Hội Cựu chiến binh tỉnh. Lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh đã vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp, hỗ trợ xây dựng được 85 ngôi nhà cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo với số tiền trên 1,7 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Công an tỉnh, phong trào TDBVANTQ được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng với nội dung, hình thức đa dạng, thiết thực đã góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT; phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT – XH của địa phương. Trong giai đoạn tới, lực lượng công an tiếp tục chủ động triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới; chú trọng xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT trên từng địa bàn, lĩnh vực; duy trì, nhân rộng, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tự quản về ANTT ở cơ sở; xây dựng xã điển hình về phong trào TDBVANTQ, phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, kết hợp với thực hiện quyết liệt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm...

Biện Luân