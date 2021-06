Nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

BHG - Nhờ làm tốt việc tuyên truyền, phòng ngừa đối với vấn đề phòng, chống cháy, nổ trong nhân dân, trên địa bàn toàn tỉnh số vụ cháy, nổ đã giảm đáng kể. Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.

Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH giúp dân dập lửa tại phường Quang Trung, thành phố Hà Giang.

Từ đầu năm đến nay, công tác PCCC & CNCH đã được các cấp, ngành quan tâm, chính vì vậy tình hình cháy, nổ giảm so với cùng kỳ năm trước cả về số vụ cũng như giá trị tài sản. Trên địa bàn tỉnh xảy ra 15 vụ cháy (trong đó cháy rừng 3 vụ, cháy nhà 11 vụ, 1 vụ cháy ô tô). Nguyên nhân: Chập điện 10 vụ; đốt nương gây cháy lan 1 vụ; 1 vụ do sơ xuất trong sử dụng lửa; đang điều tra làm rõ nguyên nhân 3 vụ.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Trường, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh, nguyên nhân chủ yếu do sơ xuất sử dụng điện, việc tuân thủ các quy định về an toàn PCCC của người dân còn thiếu sót. Để giảm thiểu số vụ cháy, nổ, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về phòng, chống cháy, nổ trong nhân dân. Từ đó cho thấy hiệu quả của việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ, gồm: Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ; đã hạn chế được các vụ cháy mang tính chất phức tạp, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm, chú trọng công tác nắm bắt tình hình, tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở vi phạm và đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền. Tổ chức phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH được 1 lớp với 526 lượt người tham dự, đối tượng là học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú – THPT tỉnh. Tổ chức ký cam kết với 21 hộ kinh doanh có ki ốt sinh hoạt trong chợ trung tâm huyện Bắc Mê, thực hiện ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC trong thời gian trước, trong và sau đại hội Đảng. Ngoài ra, Phòng cũng thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, triển khai các văn bản quy định về cải cách hành chính của Nhà nước, Bộ Công an, UBND tỉnh và Công an tỉnh đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ nắm, thực hiện. Niêm yết công khai 11 thủ tục hành chính về cấp các loại giấy tờ liên quan đến PCCC tại Trung tâm Hành chính công; bố trí cán bộ tiếp dân ngày thứ 7 tại đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và nhân dân đến làm việc, nâng cao hiệu quả PCCC&CNCH.

Thượng tá Nguyễn Văn Trường cho biết thêm, thời tiết nắng nóng luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ do thời tiết hanh khô làm các nguyên vật liệu, hàng hóa dễ bắt lửa gây cháy, nhà ở của đồng bào các dân tộc chủ yếu làm bằng các vật liệu dễ cháy, hiểu biết về công tác PCCC còn hạn chế, nên nguy cơ xảy ra cháy nhà, cháy rừng là rất cao.

Chính vì vậy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sẽ tiếp tục khảo sát và xây dựng phương án tại các địa bàn có nguy hiểm về cháy nổ và sự cố tai nạn, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC&CNCH. Đồng thời, thường xuyên đảm bảo lực lượng, phương tiện thường trực 24/24 giờ, giải quyết các vụ cháy và tai nạn, sự cố xảy ra, kịp thời ngăn chặn cháy lan, cháy lớn bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Bài, ảnh: Khánh Huyền