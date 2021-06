Bộ Công an sơ kết cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC

BHG - Ngày 18.6, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Trực tuyến sơ kết 2 tháng thực hiện cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Hà Giang

Trong 2 tháng từ ngày 15.4 - 15.6, cả nước xảy ra 344 vụ cháy, làm 27 người chết, 37 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 39,4 tỷ đồng. Với phương châm “phòng hơn chống”, Bộ Công an đã tổ chức cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy, trong đó, phối hợp với các cơ quan báo chí phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC sâu rộng và trực tiếp đến chủ hộ gia đình và người dân sinh sống, làm việc tại khu dân cư nhằm nâng cao ý thức, kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy để kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ khi mới phát sinh. Đồng thời kiểm tra, phát hiện và hướng dẫn duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kết thúc đợt cao điểm, 100% các gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh được hướng dẫn đã ký cam kết bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Tại tỉnh Hà Giang, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 18 vụ cháy (giảm 10 vụ so với cùng kỳ năm trước), tổng thiệt hại tài sản là hơn 4 tỷ đồng. Trong 2 tháng cao điểm, Công an tỉnh đã tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí đăng tải các phóng sự, tin bài, khuyến cáo về an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư, gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy được 259 lượt cơ sở, xử phạt hành chính 13 trường hợp vi phạm.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Công an các địa phương phát huy những thành tích đạt được trong 2 tháng cao điểm, chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng mở các lớp tập huấn nghiệp vụ, phổ biến kiến thức PCCC cho cán bộ, công nhân viên cũng như phối hợp tổ chức các buổi diễn tập, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các kho hàng, xưởng sản xuất; tích cực kiểm tra, khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa trong sử dụng lửa, xăng dầu, điện, gas, thờ cúng... tập trung nâng cao năng lực cho đội ngũ PCCC tại chỗ; duy trì tuần tra, không để xảy ra cháy lớn. Đồng thời, tùy theo tình hình thực tiễn xây dựng phương án chữa cháy khu dân cư, chuẩn bị phương tiện xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ có thể xảy ra.

Diệu Loan (Công an tỉnh)