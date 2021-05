Vững bước tuần tra

BHG - Không quản nắng mưa, những người lính biên phòng Trạm Kiểm soát Biên phòng Minh Tân, thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy luôn duy trì tuần tra, quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia, nhằm ngăn chặn kịp thời những người xuất, nhập cảnh trái phép vào địa bàn; tuyên truyền, vận động nhân dân vùng biên thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19…

Cán bộ, chiến sỹ Trạm Kiểm soát Biên phòng Minh Tân phối hợp với các lực lượng tuần tra biên giới. (Ảnh chụp trước ngày 25.4.2021)

Trạm Kiểm soát Biên phòng Minh Tân đóng chân tại thôn Mã Hoàng Phìn, xã Minh Tân (Vị Xuyên). Đây là xã có địa bàn rộng, địa hình chia cắt, phức tạp với nhiều đường mòn, lối mở giáp danh; đời sống người dân, nhất là ở các thôn biên giới còn gặp nhiều khó khăn. Trạm quản lý 4,929 km đường biên giới, trong đó có 5 mốc chính, 2 mốc phụ; với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ hệ thống đường biên, mốc quốc giới; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và quản lý; giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới...

Chăm sóc vườn hoa của đơn vị. (Ảnh chụp trước ngày 25.4.2021)

Thiếu úy Nguyễn Hồng Việt, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Minh Tân, chia sẻ: Đóng chân trên địa bàn hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn; khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, thường có sương mù kéo dài gây ảnh hưởng đến công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cũng như phòng, chống dịch của đơn vị. Đặc biệt đây cũng là trạm duy nhất trên địa bàn tỉnh chưa có điện lưới quốc gia, sóng điện thoại yếu. Xác định rõ trách nhiệm của người chiến sĩ biên phòng, dù khó khăn gian khổ đến đâu vẫn phải quyết tâm phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đơn vị thường xuyên quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp tuần tra bảo vệ đoạn biên giới tiếp giáp định kỳ, đột xuất khi có vấn đề liên quan. Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện các hoạt động có liên quan đến an ninh biên giới. Qua đó tình hình chủ quyền lãnh thổ luôn được giữ vững.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn thực hiện nghiêm các công văn, kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên; cùng với các lực lượng phối hợp tổ chức các buổi tuần tra, kiểm soát dọc biên giới và trên địa bàn nhằm đảm bảo chặt chẽ người qua lại và ra vào khu vực biên giới. Theo đó, trong năm 2020, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng tuần tra đường biên, mốc giới trên 20 lần, với hàng trăm lượt BĐBP tham gia; ngoài ra còn phối hợp với Trạm Kiểm lâm Hoàng Lỳ Pả, thuộc Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang tuần tra kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên khu vực biên giới và ngăn chặn hoạt động vận chuyển, mua bán lâm sản trái pháp luật.

Ngoài thời gian làm nhiệm vụ, những cán bộ, chiến sĩ tại đây còn tích cực tăng gia sản xuất, đảm bảo nguồn thực phẩm tại chỗ bổ sung chế độ dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày của bộ đội. Mùa nào thức nấy, các giống rau được trồng gối vụ đảm bảo đủ lượng rau xanh quanh năm. Không chỉ trồng rau xanh, đơn vị tích cực chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, góp phần tạo cảnh quan môi trường bảo đảm xanh, sạch, đẹp...

Với sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, những năm qua, đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân.

Bài, ảnh: Thanh Thủy