Thanh tra Công an tỉnh đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

BHG - Ngày 28.5.1967, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn ký Quyết định số 295/BCA thành lập Ban Thanh tra với nhiệm vụ: “Giúp Bộ trưởng trong việc phát huy dân chủ, củng cố đoàn kết nội bộ, tăng cường giữ gìn kỷ luật trong lực lượng Công an nhân dân (CAND); bảo đảm chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, các chế độ và pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các quy định của Bộ trưởng trong toàn ngành Công an”.

Tập thể cán bộ, chiến sĩ Thanh tra Công an tỉnh.

Thanh tra Công an tỉnh Hà Giang được tái lập từ tháng 10.1991, cùng với khó khăn chung những ngày đầu mới tách tỉnh, Thanh tra Công an tỉnh đã nỗ lực vượt khó khăn về đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức, làm tốt công tác xây dựng lực lượng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Từ đó đến nay, đội ngũ cán bộ thanh tra không ngừng được nâng cao về số lượng, chất lượng và trình độ nghiệp vụ. Từ chỗ chỉ có 2 cán bộ trực tiếp thực hiện các mặt công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đến nay đã có 14 cán bộ chuyên trách luôn giữ phẩm chất vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo Công an tỉnh giao.

Từ thời điểm tái lập tỉnh tháng 10.1991 đến nay, Giám đốc Công an tỉnh đã ra quyết định thanh tra 91 chuyên đề, tập trung những khâu, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Qua công tác thanh tra chuyên đề, đã đánh giá được những ưu, khuyết điểm, những sơ hở về mặt pháp luật, kết luận, kiến nghị các mặt công tác quản lý, trật tự xã hội, giúp các đơn vị chấn chỉnh và quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ ngày một hiệu quả và chuẩn chỉnh.

Là đơn vị thường trực chống tham nhũng, tiêu cực, Thanh tra Công an tỉnh đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh đề ra nhiều biện pháp chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, đẩy mạnh phong trào học tập và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND; tăng cường công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS), qua đó nâng cao hiệu quả, biện pháp thanh tra, làm rõ các hành vi tham nhũng trong lực lượng CAND, xử lý nghiêm minh CBCS vi phạm.

Công tác tiếp công dân được đặc biệt chú trọng, Công an tỉnh đã bố trí phòng tiếp dân ngay cổng ra vào trụ sở, có nội dung, lịch tiếp dân đầy đủ. Thanh tra Công an tỉnh tiếp dân vào các ngày trong tuần, có cán bộ chuyên trách tiếp dân, giải đáp kịp thời những thắc mắc của công dân, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp dân đúng theo quy định của Luật tiếp công dân. Từ khi tái lập tỉnh, Thanh tra Công an tỉnh đã tiếp hơn 500 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Qua đó, các kiến nghị, phản ánh của công dân được lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp nghe và chỉ đạo giải quyết nhanh chóng, không để tồn đọng, góp phần củng cố mối quan hệ giữa công an với nhân dân.

Với những thành tích đạt được, nhiều năm liền tập thể đơn vị và nhiều cá nhân được Tổng Thanh tra Nhà nước (nay là Thanh tra Chính phủ) tặng Bằng khen, Giấy khen về thành tích công tác thanh tra hàng năm, công tác phòng, chống tham nhũng và phong trào học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Đặc biệt từ 2003 đến nay, đơn vị liên tục đạt các danh hiệu thi đua “Đơn vị Quyết thắng”, “Đơn vị tiên tiến”, “Cờ thi đua của Bộ”; “Cờ thi đua của Tổng Cục Chính trị CAND”; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen... Bên cạnh đó, Thanh tra Công an tỉnh còn thực hiện tốt công tác từ thiện nhân đạo, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh...

Với phương châm “Phòng hơn chống, lấy xây làm chính”, Thanh tra Công an tỉnh đã lập lên những chiến công thầm lặng đầy ý nghĩa, đồng thời cũng từ thực tiễn công tác đã rút ra được nhiều kinh nghiệm, vững vàng trước thử thách và không ngừng tiến lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bải, ảnh: Tạ Bích Thủy (Thanh tra Công an tỉnh)