BHG - Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 15 vụ cháy, trong đó 11 vụ cháy nhà dân, làm chết 1 người và thiệt hại tài sản trên 3 tỷ đồng. Trước tình hình đó, nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế, giảm thiểu cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra, đồng thời thực hiện nghiêm đợt cao điểm của Bộ Công an về phòng cháy, chữa cháy; UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1373/UBND–NCPC về việc tăng cường tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với khu dân cư, hộ gia đình nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Diễn tập công tác PCCC hàng năm nhằm nâng cao kỹ năng, xử lý tình huống khi xảy ra cháy, nổ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, thành lập đoàn liên ngành (Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an xã, đại diện UBND xã, đơn vị quản lý trật tự đô thị, điện lực) thường xuyên tổ chức kiểm tra, kết hợp tuyên truyền hướng dẫn về an toàn PCCC đối với các khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ. Đồng thời tăng cường công tác thanh, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về PCCC. Đối với các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả an toàn PCCC đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ trong khu vực dân cư, nhà ở trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý tăng cường công tác PCCC. Khi xảy ra cháy, nổ phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp, tích cực phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát PCCC để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Sở Thông tin Truyền thông và các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục, kiến thức pháp luật về PCCC

Thời gian thực hiện đợt cao điểm được tính từ ngày ban hành kế hoạch cho hết ngày 15.10.2021.

Tin, ảnh: Hồng Cừ