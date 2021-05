Khánh thành trụ sở làm việc Công an huyện Mèo Vạc công trình chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

BHG - Sáng 17.5, Công an tỉnh tổ chức khánh thành trụ sở Công an huyện Mèo Vạc, tham dự có đồng chí Vương Ngọc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc; lãnh đạo Công an tỉnh...

Lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo huyện Mèo Vạc cắt băng khánh thành trụ sở làm việc Công an huyện Mèo Vạc.

Công trình làm việc Công an huyện Mèo Vạc khởi công xây dựng từ tháng 11.2019, trên diện tích gần 3.000m2, gồm các hạng mục như: Nhà làm việc hợp khối, doanh trại 5 tầng, nhà ăn cán bộ chiến sỹ, nhà trực, gara để xe, sân, cổng, các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật khác, với tổng mức đầu tư từ nguồn vốn của Bộ Công an là 35,44 tỷ đồng.

Dưới sự chỉ đạo sát sao, toàn diện của Công an tỉnh, huyện Mèo Vạc, dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng đảm bảo về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật kiến trúc, đáp ứng nhu cầu sử dụng phục vụ trong sinh hoạt, học tập, làm việc của cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Mèo Vạc. Đây cũng là công trình được huyện Mèo Vạc lựa chọn chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin, ảnh: Minh Đức (Mèo Vạc)