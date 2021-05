BHG - Sáng 5.5, tại Trung đoàn 877, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP – AN) tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho cán bộ đối tượng 3. Đến dự có thượng tá Lại Tiến Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP – AN tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho cán bộ đối tượng 3.

Tham gia khóa học có 115 học viên là cán bộ đối tượng 3 thuộc các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh. Trong thời gian 10 ngày các học viên sẽ học 16 chuyên đề về các nội dung: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về QP – AN; Chiến lược QP – AN một số nước có liên quan đến QP – AN của Việt Nam; Một số vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường… Bên cạnh đó, các học viên sẽ được học thực hành với việc luyện tập bắn súng K54. Thông qua lớp học, nhằm bồi dưỡng kiến thức quân sự cần thiết cho cán bộ chủ chốt cơ quan, đơn vị qua đó vận dụng triển khai tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn của địa phương. Góp phần, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ QP - AN năm 2021 của tỉnh. Do vậy, đề nghị Ban tổ chức lớp và Trung đoàn 877 cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; tổ chức duy trì lớp theo đúng kế hoạch của Hội đồng Giáo dục QP - AN tỉnh, đảm bảo tốt về nội dung chương trình. Kết thúc khóa học cần kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, đúng thực chất, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình sử dụng súng khi kiểm tra bắn đạn thật. Các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, xắp xếp công việc, tham gia học tập đầy đủ, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của lớp học; vận dụng và triển khai thực hiện hiệu quả kiến thức đã học trên từng cương vị, chức trách ở cơ quan, đơn vị mình...

Tin, ảnh: Hoàng Yến