Hiệu quả công tác quản lý biên giới Việt Nam – Trung Quốc

BHG - Xác định nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và hợp tác qua biên giới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược lâu dài. Tỉnh Hà Giang đã phối hợp làm tốt công tác quản lý biên giới, ký kết nhiều thỏa thuận thiết lập các cơ chế hợp tác với Trung Quốc, làm cơ sở để thúc đẩy giao lưu hợp tác toàn diện giữa hai bên, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển.

Lực lượng chức năng kiểm tra Mốc 325, xã Nghĩa Thuận (Quản Bạ).

Hiện nay, tỉnh có 277,556 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, với 442 cột mốc; toàn tỉnh có 7 huyện biên giới và 34 xã, thị trấn biên giới và là địa phương duy nhất tiếp giáp với 2 tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Từ khi hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc và thực hiện 3 văn kiện pháp lý về biên giới đến nay, chủ quyền lãnh thổ, an ninh khu vực biên giới được giữ vững, nhân dân an tâm lao động, sản xuất, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sau hơn 10 năm phân giới, cắm mốc, 2 bên đã đạt được những cơ chế hợp tác như: Chương trình gặp mặt đầu Xuân giữa Bí thư 4 tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng (Việt Nam) và Bí thư Khu ủy Quảng Tây. Hội đàm định kỳ giữa Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang và Bí thư Châu ủy Văn Sơn; Hội nghị Nhóm công tác liên hợp giữa các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Nhằm thực hiện tốt công tác đối ngoại, tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện các văn bản pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc; Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân giai đoạn 2016-2020. Qua đó, các hoạt động đối ngoại được tỉnh Hà Giang và tỉnh Vân Nam, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây triển khai ở các cấp; công tác trao đổi, tiếp xúc, giao lưu giữa lãnh đạo cấp cao 2 bên diễn ra thường xuyên. Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các địa phương phía Trung Quốc triển khai 14 văn bản, thỏa thuận hợp tác cấp tỉnh; có 5 cặp huyện/thành phố, 14/14 cụm xã/hương/trấn biên giới; hơn 20 sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh thiết lập quan hệ hữu nghị và cơ chế hợp tác với các cơ quan, đơn vị, địa phương của Trung Quốc. Ngoài ra, cấp thôn/bản 2 bên cũng thiết lập quan hệ hữu nghị.

Hai bên chỉ đạo các lực lượng chức năng quản lý biên giới thực hiện nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và các văn bản thỏa thuận song phương khác, các vụ việc vi phạm hiệp định đều được các lực lượng chức năng 2 bên kịp thời giải quyết; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn khu vực biên giới luôn được đảm bảo; hệ thống đường biên giới, mốc giới cơ bản nguyên trạng, chủ quyền lãnh thổ luôn được giữ vững. Công tác phát triển cửa khẩu được quan tâm, thúc đẩy thương mại biên giới. Trong thời gian qua, 2 bên đã phối hợp nâng cấp cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Hà Giang) - Thiên Bảo (Vân Nam, Trung Quốc) và cặp cửa khẩu song phương Xín Mần (Hà Giang) - Đô Long (Vân Nam, Trung Quốc), cơ sở hạ tầng tại các cửa khẩu có nhiều cải thiện, phục vụ ngày càng tốt nhu cầu giao lưu, hợp tác giữa hai bên. Bên cạnh đó, công tác trao đổi thông tin về tình hình mưa bão, lũ lụt kịp thời, giúp hạn chế được thiệt hại do thiên tai gây ra; làm tốt công tác phối hợp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi; dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, tỉnh ta đã trao tặng 20.000 khẩu trang y tế cho tỉnh Vân Nam; 800 khẩu trang cho Văn phòng Ngoại vụ Malypho, Văn phòng Ngoại sự châu Văn Sơn, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc) và tiếp nhận lô vật tư y tế của chính quyền Quảng Tây với tổng trị giá gần 480 triệu đồng.

Với mong muốn quản lý tốt lực lượng lao động sang làm việc tại mỗi bên, phải tuân thủ nghiêm Hiệp định quy chế quản lý biên giới và pháp luật của mỗi nước, tỉnh đã ký kết Thỏa thuận hợp tác quản lý lao động qua biên giới với châu Văn Sơn và Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Hà Khẩu (Vân Nam). Sau một thời gian triển khai đã thu được kết quả thiết thực, người lao động sang làm việc theo đường chính thống được đảm bảo quyền lợi chính đáng.

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc được 2 bên xác định là “Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” với phương châm “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. Để tiếp tục làm tốt công tác quản lý biên giới, tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực với tỉnh Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc). Nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới, tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về biên giới; thúc đẩy phát triển hợp tác, đầu tư, phát triển KT-XH, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

