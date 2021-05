Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Ngày hội toàn dân

BHG - Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tại tất cả các khu vực bỏ phiếu, công tác bầu cử được Ủy ban Bầu cử (UBBC) từ tỉnh đến cơ sở thực hiện theo đúng quy định của Luật Bầu cử; những lá phiếu thể hiện ý chí, nguyện vọng của cử tri, đồng thời mang niềm tin, kỳ vọng lớn gửi tới những ứng cử viên ưu tú nhất trong nhiệm kỳ mới. Đó là thành quả và sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị trong công tác chuẩn bị cho ngày hội của toàn dân. Đặc biệt, có sự đóng góp quan trọng của các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) toàn tỉnh.

Lực lượng chức năng hướng dẫn cử tri thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19.

Với những biện pháp được triển khai cụ thể, đồng bộ và sự chỉ đạo quyết liệt trong bám, nắm địa bàn của lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở, công tác đảm bảo ANTT tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Tiểu ban ANTT - UBBC tỉnh, cho biết: Thực hiện Chỉ thị của Bộ Công an, các kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về lãnh đạo Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Công an tỉnh đã triển khai mạnh mẽ, kịp thời các biện pháp đảm bảo ANTT trước, trong và sau cuộc bầu cử. Trong đó, chỉ đạo toàn lực lượng tăng cường phân tích, dự báo tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, lợi dụng cuộc bầu cử để gây mất ổn định chính trị. Đồng thời, phát động các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; xây dựng các phương án bố trí lực lượng, phương tiện, phân công nhiệm vụ bảo vệ nghiêm ngặt khu vực bỏ phiếu, thùng phiếu. Đảm bảo điều tiết phân luồng giao thông, phòng, chống cháy, nổ và chủ động phương án bảo đảm ANTT gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo tốt công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh tuần tra, canh gác nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho ngày hội lớn của dân tộc.

Các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Trần Phú (T.P Hà Giang).

Với vai trò nòng cốt đảm bảo ANTT trong sự kiện chính trị quan trọng, trong ngày diễn ra bầu cử, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở được phân công đã có mặt tại tất cả các điểm, tổ bầu cử để thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng khác triển khai nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn tại các tổ bầu cử. Theo sát tiến trình bầu cử, Tiểu ban an ninh bảo vệ bầu cử tỉnh thường xuyên nắm bắt, kiểm tra công tác bảo đảm ANTT tại các tổ, khu vực bầu cử; đồng thời động viên, quán triệt cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ chủ động thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT. Cùng với đó, cán bộ công an chính quy tại cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, linh hoạt xử lý các tình huống, không để phát sinh phức tạp, bảo vệ tuyệt đối cho các mục tiêu trọng điểm; công tác vận chuyển hòm phiếu được đảm bảo an toàn, đúng thời gian quy định…

Quản lý trên 277 km đường biên với 34 xã, thị trấn biên giới, tỉnh ta là địa phương có tình hình ANTT khá phức tạp, để ngày bầu cử diễn ra an toàn, thành công, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều mặt công tác, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa. Trong đó, xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ bầu cử, chủ động xử lý tình huống xâm phạm vùng trời, biên giới. Ghi nhận tại huyện biên giới Xín Mần, trước, trong ngày bầu cử, lực lượng Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền duy trì lực lượng tuần tra, bảo vệ gắn với kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm “Bám bản, bám dân, bám địa bàn”. Bên cạnh đó, tăng cường lực lượng, trực tiếp xuống cơ sở, nắm bắt kịp thời mọi diễn biến liên quan đến công tác bầu cử; tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Cương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Xín Mần, cho biết: Đồn được giao quản lý hơn 30 km đường biên giới, xác định nhiệm vụ được giao về đảm bảo ANTT cho bầu cử, đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương giáp biên thành lập các chốt chặn, kiểm soát tốt việc nhập cảnh trái phép, lao động tự do qua lại dọc tuyến biên giới. Đồng thời, tích cực tuyên truyền đến cử tri về trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia bầu cử; triển khai các phương án bảo vệ các địa bàn trọng điểm, mục tiêu quan trọng trong ngày bầu cử. Phát huy vai trò của các đồng chí cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo mọi mặt, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; giữ vững ổn định ANTT khu vực biên giới…

Với phương châm “Tích cực, chủ động, bảo đảm an toàn tuyệt đối” cho ngày hội lớn, BCH Quân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai công tác huấn luyện và phối hợp với các lực lượng bảo vệ bầu cử. Duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp tham mưu giải quyết tốt những vấn đề phát sinh trong quá trình bầu cử. Hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị, sẵn sàng về lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ khi được yêu cầu. Đặc biệt, duy trì ANTT tại các đơn vị bầu cử, kịp thời xử lý tình huống phức tạp tại các điểm bầu cử. Đẩy mạnh ngăn ngừa, đấu tranh phản bác làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị nhằm chống phá cuộc bầu cử. Sẵn sàng kế hoạch ứng phó cháy nổ, cứu sập, hóa chất độc xạ bảo vệ bầu cử; quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí trang bị, đảm bảo an toàn doanh trại, kho tàng, chấp hành kỷ luật quân đội. Tổ chức lực lượng đảm bảo an toàn đến từng điểm bầu cử, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh.

Cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã diễn ra công khai, dân chủ, đúng luật, an toàn, thực sự đã trở thành ngày hội toàn dân tham gia xây dựng chính quyền. Cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các lực lượng trong Tiểu ban ANTT đã triển khai sớm, kịp thời, sáng tạo các biện pháp phù hợp; tình hình ANTT được đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày hội non sông.

Bài, ảnh: V.Long - P.Hoan