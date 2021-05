Công an tỉnh triển khai công tác bảo vệ an toàn cuộc bầu cử

BHG - Sáng 21.5, Công an tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với công an các huyện, thành phố để quán triệt, triển khai công tác đảm bảo ANTT cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Sau khi nghe các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố báo cáo tình hình công tác đảm bảo ANTT cho cuộc bầu cử, Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc yêu cầu lực lượng công an toàn tỉnh tập trung thực hiện nghiêm túc kế hoạch đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử; chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND, chế độ trực ban và chế độ thông tin báo cáo; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động toàn bộ lực lượng nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử, không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ. Tăng cường nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, đấu tranh, vô hiệu hóa ý đồ hoạt động của số đối tượng chống đối, không để chúng có điều kiện hoạt động hoặc liên kết lực lượng nhằm chống phá bầu cử. Chủ động tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế và môi trường; làm tốt công tác kiểm tra tạm trú, tạm vắng, quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tại các tổ bầu cử, yêu cầu các đơn vị bố trí cán bộ công an chính quy phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, linh hoạt trong xử lý các tình huống, không để phát sinh phức tạp, bảo đảm an ninh, an toàn các điểm bỏ phiếu và hòm phiếu… Qua đó, với quyết tâm cao nhất bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Trung Thực (Công an tỉnh)