Bộ Công an tổ chức đánh giá kết quả thực hiện chủ trương xây dựng công an xã, thị trấn chính quy

BHG - Ngày 31.5, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến với các ngành và địa phương nhằm sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chủ trương xây dựng công an xã, thị trấn chính quy trên toàn quốc và triển khai xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Tính đến ngày 23.4, Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã bố trí gần 45.000 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 8.595 xã, thị trấn; thành lập 7.936 chi bộ công an xã chính quy. Từ năm 2018 đến tháng 3.2021, Bộ Công an đã bố trí tổng kinh phí hơn 3.100 tỷ đồng để đầu tư, trang bị đối với công an xã, thị trấn chính quy.

Đối với tỉnh Hà Giang, đã triển khai 940 cán bộ công an chính quy về công tác tại 188 xã, thị trấn, với tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng. Sau khi được điều động, bố trí công tác, lực lượng công an xã, thị trấn chính quy đã nhanh chóng bám cơ sở, triển khai toàn diện các nội dung công tác một cách bài bản, qua đó tạo nên “luồng gió mới” về công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Lực lượng công an xã chính quy là nguồn nhân lực quan trọng trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; rà soát, kiểm tra, phúc tra, cập nhật, xây dựng dữ liệu Quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân có gắn chíp cho nhân dân đúng tiến độ đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những kết quả thực hiện chủ trương xây dựng công an xã, thị trấn chính quy trên toàn quốc. Đồng chí nhấn mạnh: Bộ Công an sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai kế hoạch cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công an các cấp, điều động học viên tốt nghiệp các học viện, trường công an nhân dân về công tác tại công an huyện để tăng cường cán bộ, chiến sỹ cho công an cấp xã; gắn việc xây dựng công an xã chính quy với lựa chọn xây dựng xã điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” và thực hiện mục tiêu giảm số vụ phạm pháp hình sự hàng năm ở cơ sở; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cũng như tiếng dân tộc cho cán bộ công an xã chính quy, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời đề nghị các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo việc thành lập chi bộ ghép hoặc bố trí đảng viên không phải công an chính quy sinh hoạt tại chi bộ công an; bố trí ngân sách để xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc của công an xã, thị trấn cũng như các trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, góp phần bảo đảm tốt yêu cầu giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở trong tình hình mới.

Tại hội nghị, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Công an tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở làm việc cho cán bộ, chiến sỹ công an xã để các đồng chí yên tâm bám địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn cho công an xã chính quy. Đồng thời mong muốn lực lượng công an xã chính quy tiếp tục phát huy tính tiên phong trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, cũng như hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Văn Hương (Đài PT – TH tỉnh)