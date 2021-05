Bộ CHQS tỉnh sẵn sàng cho bầu cử

BHG - Hòa trong khí thế cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trong thời gian này cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tích cực lãnh, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh xây dựng kế hoạch, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc trên địa bàn nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc Bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Những chiến sỹ thuộc Trung đoàn 877 - Bộ CHQS tỉnh vượt khó huấn luyện giỏi, giành những “bông hoa” điểm 10. Ảnh: Quốc Hoàn

Thượng tá Lại Tiến Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Ngay khi có chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và hướng dẫn của các cơ quan cấp trên về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên đến cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh; tập trung lãnh đạo LLVT tỉnh, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng ban hành hướng dẫn để triển khai thực hiện. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các Huyện, Thành ủy chuẩn bị nhân sự cán bộ quân đội tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử của LLVT tỉnh được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử được thực hiện nghiêm túc; công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng; 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa của và luôn đề cao trách nhiệm của công dân trong chuẩn bị và tham gia cuộc bầu cử”.

Hiện các bộ phận tham gia phục vụ công tác bầu cử Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận tài liệu, khẩu hiệu, tiến hành rà soát, lập danh sách cử tri. Các cơ quan đơn vị đã triển khai thực hiện các bước chuẩn bị cho bầu cử; rà soát nhân sự; tổ chức họp cử tri giới thiệu 1 đại biểu quân đội tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh và 11 đồng chí tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện. Các bước tiến hành công khai, dân chủ, minh bạch, đặt chất lượng, tiêu chuẩn đại biểu lên trên hết; số đại biểu được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh bầu cử qua lấy phiếu tín nhiệm nơi cư trú được cử tri đánh giá cao, được BTV Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQ tỉnh và các huyện, thành phố ghi nhận. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham gia bỏ phiếu bầu cử tại các địa phương nơi đóng quân; cơ quan Bộ CHQS tỉnh thành một tổ bầu cử. Hiện nay, do số lượng chiến sĩ trẻ lần đầu tham gia bầu cử đông nên công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản về bầu cử được Bộ CHQS tỉnh chú trọng. Ngoài các hội nghị tuyên truyền, các đơn vị còn lồng ghép tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt, đọc báo, nghe tin, hệ thống truyền thanh nội bộ của đơn vị để những cử tri lần đầu tham gia bầu cử không bỡ ngỡ khi thực hiện quyền công dân trong bầu cử, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ. Các cơ quan, đơn vị đã có kế hoạch phát động phong trào thi đua với chủ đề “Phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Thời điểm này các thế lực thù địch đang đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, nhất là trong dịp diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tăng cường các biện pháp nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý có hiệu quả các vấn đề nảy sinh. Các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh tích cực triển khai luyện tập các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. Các địa phương chỉ đạo tổ dân quân thường trực duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ.

Đại tá Trần Đại Thắng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Từ nay đến khi bầu cử, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh tuyên truyền sâu và kỹ hơn nữa để giúp cho mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực và dân quân tự vệ, dự bị động viên và đồng bào các dân tộc có nhận thức đúng đắn, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; từ đó đề cao trách nhiệm, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cử tri, trước hết là người thân trong gia đình gương mẫu trong tham gia bầu cử; chỉ đạo lựa chọn cán bộ có năng lực, trình độ, có khả năng khái quát, tư duy làm nòng cốt tiến hành tuyên truyền, nói lên những ý kiến tâm huyết của cử tri; đồng thời chỉ đạo các lực lượng thường xuyên bám sát, nắm chắc tình hình địa bàn; cử lực lượng chuyên trách bảo đảm an toàn địa bàn, nhất là các điểm bầu cử; duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phân công cán bộ phụ trách địa bàn tăng cường bám cơ sở trong dịp chuẩn bị bầu cử”.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ngày hội chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đang ra sức thi đua tích cực làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử; sẵn sàng thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong, sau bầu cử; hướng tới ngày hội chính trị này với một niềm tin tưởng vào thành công của cuộc bầu cử và tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dương Vĩnh Thụy (Bộ CHQS tỉnh)