Nhân lên sức mạnh trong bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia

BHG - Huyện Đồng Văn có 9 xã, thị trấn giáp biên, những năm qua, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được duy trì và đảm bảo. Có được kết quả đó là nhờ lực lượng biên phòng, ngoài thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới còn làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển KT-XH, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ biên phòng tăng cường tại các xã, thị trấn biên giới đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, bám sát cơ sở, nắm chắc diễn biến tình hình, tham mưu cho địa phương và Bộ đội Biên phòng tỉnh giải quyết dứt điểm các vụ việc; đẩy mạnh phát triển KT-XH, củng cố QP-AN, xây dựng các xã biên giới ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Tạ Quang Tiến, cán bộ biên phòng tăng cường giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú tuyên truyền về công tác bầu cử cho người dân.

Lũng Cú là xã biên giới đầu tiên của huyện Đồng Văn đã về đích NTM. Bên cạnh sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn, còn có sự đóng góp rất lớn của lực lượng biên phòng và cá nhân đồng chí cán bộ biên phòng trực tiếp tại xã. Đồng hành trong hành trình vận động nhân dân cùng với Trung tá Tạ Quang Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy xã - cán bộ biên phòng tăng cường mới thấy được sự gần dân, hiểu dân, những nỗ lực của những người lính Cụ Hồ. Không phải người dân bản địa, nhưng với 11 năm kinh nghiệm tăng cường tham gia cấp ủy tại các xã biên giới, đồng chí Tiến nói thành thạo tiếng địa phương, có những hiểu biết sâu, rộng về văn hóa của đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Nhờ đó, cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo xã với người dân chỉ như giữa những người anh em, họ hàng, không có khoảng cách.

Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Tạ Quang Tiến cho biết: “Nếu trước đây ở đơn vị chỉ làm công việc chuyên môn, thì khi tham gia cấp ủy, vẫn phụ trách công tác xây dựng Đảng, QP-AN nhưng lượng công việc lớn hơn nhiều. Tôi phải sâu sát hơn với bà con, nắm chắc địa bàn, nghiên cứu và nắm rõ tình hình để tham mưu cho cấp ủy nên trước khi đi tuyên truyền phải nắm bắt được tâm lý bà con, nghiên cứu kỹ các văn bản để nói cho dân hiểu và hiểu dân nói”. Được biết, những năm trước, công tác giải phóng mặt bằng tại xã Lũng Cú gặp rất nhiều khó khăn, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng chí Tiến đến từng nhà, gặp từng người, kiên trì giải thích, đồng thời kiên quyết xử lý theo đúng pháp luật đối với những hộ không di dời. Nhờ đó, tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng khu du lịch tâm linh trên địa bàn xã được triển khai đúng tiến độ, nhân dân đồng tình.

Đồng chí Chu Văn Hương, Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú cho biết: Từ khi có cán bộ biên phòng tăng cường, cấp ủy, chính quyền xã thực sự được tăng thêm sức mạnh, từ công tác tham mưu đến triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, trật tự. Cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy, giữ chức vụ chủ chốt, cùng cấp ủy bàn bạc, thảo luận đưa ra những chủ trương đúng đắn trong lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, góp phần giải quyết những vấn đề vướng mắc ở cơ sở. Đặc biệt, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã tăng cường đã nêu bật vai trò của mình, thường xuyên là đầu mối tập hợp các lực lượng nòng cốt; phối hợp với lực lượng công an, quân sự thực hiện hiệu quả việc đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Trong năm 2020, toàn xã không xảy ra tình trạng tảo hôn là nhờ có sự phối hợp chặt chẽ của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã cùng với đồng chí công an chính quy trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng cũng đạt được những kết quả tích cực: Không chi bộ nào có đảng viên vi phạm, tổ chức kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác đối ngoại được đảm bảo.

Bài, ảnh: My Ly