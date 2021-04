Hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở Quang Bình

BHG - Nhận thức rõ công tác vận động quần chúng tham gia bảo đảm ANTT có vai trò hết sức quan trọng, năm qua, Công an huyện Quang Bình đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) phát triển toàn diện.

Lễ ra mắt Tổ ANTT tại thôn Nậm Cài, xã Tiên Nguyên.

Nhờ có sự vào cuộc sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp nên phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, huy động được đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, góp phần phục vụ nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Đến nay, Công an huyện đã lập nhiều thành tích trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm; điều tra, làm rõ hơn 47 vụ/49 đối tượng phạm pháp. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với 42 mô hình, gồm: 12 mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”; 24 mô hình “Thôn, xóm tự quản về ANTT gắn với phát triển kinh tế”; 1 mô hình “Phòng, chống xâm hại trẻ em”; 1 mô hình “Cơ quan tự quản về ANTT”; 2 mô hình “Nhà trường tự quản về ANTT”; 2 mô hình “Tái hòa nhập cộng đồng”; có được thành công đó một phần lớn nhờ quần chúng cung cấp nhiều tin tức có giá trị cho cơ quan chức năng.

Thông qua hòm thư tố giác tội phạm được bố trí tại 15/15 xã, thị trấn, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng trăm tin báo tố giác tội phạm, trong đó có hơn 98 tin báo có giá trị, giúp Công an huyện bắt giữ, xử lý hàng chục đối tượng hình sự. Là lực lượng nòng cốt, ngay từ đầu năm, Công an huyện đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho BTV Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều kế hoạch công tác, nhiều giải pháp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong đó, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các đợt phát động phong trào bằng hình thức tập trung tại những địa bàn phức tạp về ANTT, vùng đồng bào công giáo, dân tộc thiểu số. Qua đó, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy. Thông qua công tác tuyên truyền đã tiến hành test ma túy, lập 5 hồ sơ cai nghiện tại xã, phường, thị trấn; vận động nhân dân giao nộp 23 khẩu súng các loại, 5 máy kích cá tự chế và 86 dao, kiếm các loại... Công an huyện còn chủ động làm tốt công tác dân vận, vận động đội ngũ chức sắc, chức việc, người có uy tín, già làng, trưởng bản chấp hành pháp luật, chung tay xây dựng Nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh cũng như phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm tăng cường khối đoàn kết lương giáo. Đơn vị đã tổ chức được hơn 100 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật dưới hình thức tập trung với các nội dung phong phú, đa dạng. Từ đó, mỗi học sinh, cán bộ, công nhân viên tự nâng cao ý thức cảnh giác, chấp hành pháp luật và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Để phong trào phát huy hiệu quả, Công an huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể gắn phong trào với các cuộc vận động, các phong trào thi đua khác do các cấp, ngành phát động. Đặc biệt, chỉ đạo công an các xã, thị trấn củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xem đó là cánh tay nối dài phục vụ đắc lực trong công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở. Hiện, toàn huyện có 129 mô hình, điển hình tiên tiến với 724 thành viên. Qua kiểm tra, đánh giá hầu hết các mô hình đều phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm ANTT ngay tại cơ sở. Trong đó, có nhiều mô hình, điển hình xuất sắc như: “Thôn tình nguyện bảo đảm ANTT, bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước sạch; cấm săn bắt cá ở suối dưới mọi hình thức”; “Cộng đồng dân cư thôn tham gia bảo đảm ANTT, chung tay xây dựng Nông thôn mới”. Đây là các mô hình mới, có sức lan tỏa mạnh, được cấp ủy, chính quyền huyện, xã đánh giá cao và nhân rộng trong toàn huyện. Đồng thời, Công an huyện còn kiện toàn lại các ban tự quản, tổ tự quản về ANTT, nhất là các tổ hoạt động cầm chừng, yếu kém. Với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại huyện Quang Bình ngày càng phát triển mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, khơi dậy sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phát huy tính chủ động, sáng tạo của nhân dân trong bảo vệ ANTT. Những kết quả đã đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại huyện Quang Bình góp phần tích cực giữ vững ổn định ANCT, TTATXH, tạo động lực thúc đẩy KT-XH theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quang Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bài, ảnh: Sin Hải (Ban Dân vận Huyện ủy Quang Bình)