Công an xã Đông Hà làm tốt công tác ANTT tại cơ sở

BHG - Xác định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) tại cơ sở, thời gian qua, Công an xã Đông Hà, huyện Quản Bạ đã chủ động, linh hoạt, bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tạo được niềm tin trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Công an xã Đông Hà giúp người dân thôn Cốc Mạ cải tạo vườn tạp.

Để đảm bảo ANTT trên địa bàn, ngay sau khi 5 cán bộ công an chính quy được điều động về xã theo Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, lực lượng Công an xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn. Trên cơ sở đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Thìn, Bí thư Đảng ủy xã Đông Hà cho biết: Từ khi Công an chính quy về công tác tại địa phương, các cán bộ đã rất tích cực, chủ động tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo xã trong công tác đảm bảo ANTT. Từ đó tình hình ANTT trên địa bàn được ổn định, an ninh chính trị được giữ vững, nhân dân rất tin tưởng vào lực lượng công an.

Công an xã thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng tránh thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân. Nhờ đó ý thức và trách nhiệm của người dân trong công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội được nâng lên. Thông qua phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn giữa nhân dân, góp phần tạo niềm tin của quần chúng vào lực lượng công an.

Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được tăng cường, nhất là công tác đăng ký, quản lý cư trú, tạm trú, tạm vắng; tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng, chống mua bán, vận chuyển, tàng trữ đốt pháo trái phép dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu tại các thôn trên địa bàn xã Đông Hà. Tổ chức cho các hộ dân ký cam kết về việc không chế tạo, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể nắm chắc các trường hợp lao động, học tập từ ngoại tỉnh trở về, tuyên truyền đến mọi người dân về diễn biến, tình hình dịch bệnh Covid-19 và thông điệp 5K. Yêu cầu người dân nêu cao tinh thần, trách nhiệm và thực hiện nghiêm các quy định trong việc phòng, chống dịch bệnh. Ngoài ra, lực lượng công an xã đã chung tay hỗ trợ cây giống, góp công giúp 2 hộ tại thôn Cốc Mạ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từng bước nâng cao đời sống người dân theo Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế, với kỳ vọng giảm nghèo bền vững cho đồng bào.

Có thể thấy, việc bố trí lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đã tạo nên chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Với sự nỗ lực của công an xã, sự hưởng ứng tích cực của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân đã góp phần đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở Đông Hà ngày càng đi vào chiều sâu, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nông thôn mới.

Bài, ảnh: Phương Thúy (Công an tỉnh)