Xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác cùng phát triển

BHG - Thời gian qua, tỉnh ta triển khai nhiều giải pháp tăng cường bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”. Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị khu vực biên giới vững mạnh; nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc; củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân với Đảng.

Chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Cái (Mèo Vạc) và lực lượng Dân quân tự vệ trước giờ tuần tra biên giới.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ QP – AN, các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng quân đội, công an và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, lực lượng vũ trang làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, BĐBP tỉnh luôn là lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, “ăn lán, ngủ rừng” ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép. BĐBP phối hợp tích cực với các lực lượng chức năng triển khai 64 điểm chốt chặn, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ tuần tra, canh gác 24/24 giờ, ngăn chặn công dân vượt biên trái phép, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Xín Cái khai thác thông tin các đối tượng nhập cảnh trái phép.

Đại tá Vàng Đình Chiến, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BDDBP tỉnh, cho biết: Lực lượng BĐBP luôn phối hợp chặt chẽ với các ngành, lực lượng trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới; trọng tâm là quan điểm, đường lối xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT – XH với củng cố QP – AN; tăng cường hội nhập quốc tế, hợp tác ở khu vực biên giới.

Xác định xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, cùng phát triển là nhiệm vụ chính trị quan trọng, tỉnh ta đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, tạo thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân về bảo vệ biên giới quốc gia; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế và điều ước quốc tế liên quan đến biên giới quốc gia; nhận thức đúng âm mưu, thủ đoạn chống phá, hoạt động xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ; xâm hại lợi ích quốc gia, dân tộc ở khu vực biên giới.

Mặt khác, xây dựng BĐBP vững mạnh, đủ sức làm nòng cốt trong xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia; xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới quốc gia đồng bộ cả lực lượng chuyên trách, nòng cốt rộng khắp; xây dựng BĐBP vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, giỏi chuyên môn nghiệp vụ. Đẩy mạnh và phát huy hình thức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới; nhân rộng mô hình kết nghĩa các địa phương, đơn vị và nhân dân hai bên biên giới; phối hợp triển khai mô hình hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới với lực lượng hữu quan của nước bạn Trung Quốc; tuần tra chung, luân phiên gặp gỡ, trao đổi thông tin; phối hợp phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới.

Đồn Biên phòng Xín Cái là một trong những đơn vị triển khai hiệu quả nhiệm vụ xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Theo Thiếu tá Mua Mí Cáy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Xín Cái: Để đảm bảo vừa phát triển KT – XH, vừa bảo vệ đường biên, mốc quốc giới cần đầu tư thích đáng về hạ tầng kỹ thuật khu vực biên giới, nhất là trên các tuyến trọng điểm; trong đó, tập trung củng cố, xây dựng hệ thống đường giao thông, đường tuần tra biên giới, mạng lưới y tế, bưu điện và hệ thống thủy lợi bảo đảm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ biên phòng, QP – AN và đời sống dân sinh; chú trọng quy hoạch, xây dựng các công trình phòng thủ về quân sự, dân sự ở khu vực biên giới…

Với sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong nhiệm vụ củng cố, xây dựng QP – AN, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia đã và đang đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ trong mọi tình huống. Đây cũng chính là cơ sở để tỉnh ta tiếp tục xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Bài, ảnh: Kim Tiến