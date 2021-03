Tuyên dương 10 thanh niên Công an Hà Giang tiêu biểu

BHG - Ngày 25.3, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 2021) và tuyên dương, trao giải thưởng "Thanh niên Công an tiêu biểu" năm 2020.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Tỉnh Đoàn trao giải thưởng Thanh niên Công an Hà Giang tiêu biểu cho các đoàn viên xuất sắc

Tiếp nối truyền thống của các thế hệ thanh niên đi trước, tuổi trẻ Công an tỉnh Hà Giang đã không ngừng cống hiến, rèn luyện. Lực lượng đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, không quản ngại hy sinh, gian khổ, vững vàng trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tận tụy phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, góp phần xứng đáng vào nhiệm vụ bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Tại lễ tuyên dương, lãnh đạo Công an tỉnh và Tỉnh Đoàn đã chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc của tuổi trẻ Công an tỉnh Hà Giang, trao tặng Giải thưởng “Thanh niên công an tiêu biểu” cho 10 đồng chí và tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên.

Tin, ảnh: Phương Thúy (Công an tỉnh)