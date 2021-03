Sáng kiến của những lính thợ

BHG - 70 năm trước, ngày 28.3.1951 trên đường đi công tác ở Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ 2 đại đội xe đầu tiên của quân đội ta. Tại đây Bác nói với cán bộ, chiến sĩ “Xe, xăng là mồ hôi, nước mắt của nhân dân. Các chú phải chăm sóc xe, yêu xe như con, quý xăng như máu”. Đã 70 năm, lời dạy của Người vẫn còn nguyên giá trị và trở thành phương châm chỉ đạo, khẩu hiệu hành động để xây dựng QĐND Việt Nam ngày càng vững mạnh. Với LLVT tỉnh ta, lời dạy đó đã ăn sâu vào tiềm thức và mỗi cán bộ, chiến sỹ luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, tự học, tự rèn phát huy tinh thần sáng tạo, cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào thực tế đem lại hiệu quả cao.

Sáng kiến “Thiết bị cấp dầu khí nén” được ứng dụng vào thực tế.

Hiện nay, trang bị kỹ thuật, phương tiện ô tô trang bị cho LLVT tỉnh gồm nhiều chủng loại, nhãn hiệu khác nhau và hầu hết đã qua sử dụng nhiều năm. Trải qua quá trình phục vụ chiến đấu, huấn luyện, sử dụng thường xuyên… các phương tiện, trang bị kỹ thuật đã xuống cấp, nhiều xe vận tải, xe kéo pháo, xe đặc chủng cần được sửa chữa, phục hồi vì đây là những xe có tính năng việt dã cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cơ động của quân đội. Tuy nhiên, công tác bảo dưỡng, sửa chữa gặp nhiều khó khăn do vật tư, phụ tùng thay thế khan hiếm, không có trên thị trường, nhiều loại phụ tùng thay thế nước ngoài đã ngừng sản xuất, trong nước chưa chế tạo được…Vì vậy, để phục hồi tình trạng kỹ thuật bảo đảm cho các trang bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu thì việc áp dụng các biện pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật càng có ý nghĩa thiết thực khi áp dụng vào thực tiễn.

Sáng kiến “Thiết bị cấp dầu khí nén” của Đại úy Ngô Quang Vinh, Trạm trưởng Trạm sửa chữa đã đạt giải A, Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp Quân khu năm 2019 được ứng dụng vào thực tế đạt hiệu quả cao. Tác giả đã sử dụng bình chữa cháy đã hết hóa chất, lắp vào đó một van nạp để cấp không khí nén vào bình. Khi cần thay, bổ sung dầu nhớt, đưa thiết bị đến vị trí, mở chốt hãm, bóp cò mở khóa cụm van, lúc này áp lực không khí nén trong bình sẽ đẩy dầu trong bình theo ống dẫn vào các cụm, chi tiết nhanh, gọn, đơn giản, dễ thao tác, bảo đảm vệ sinh, an toàn, đặc biệt ở các vị trí chật hẹp dưới gầm xe.

Trao đổi với Thiếu tá Lê Minh Tấn, thành viên trong nhóm tác giả của sáng kiến Bộ vam tháo, lắp lò xo giảm xóc, chúng tôi được biết: Trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng lò xo, vành đệm cao su giảm sóc trên các loại xe ô tô đang lưu hành gặp rất nhiều khó khăn, dùng các vật tạo đòn bẩy ép lò xo lại, sau đó dùng sợi dây thép buộc hãm, tháo cả bộ giảm sóc ra ngoài sửa chữa, thay thế. Công việc này thường phải có hai người trở lên, dễ xảy ra mất an toàn lao động. Bộ vam lò xo giảm xóc đã hãm chặt không cho lò xo đẩy bung giúp dễ dàng thực hiện công việc tháo, lắp, chất lượng hoàn thành công việc cũng cao hơn và đặc biệt là luôn bảo đảm an toàn lao động. Sáng kiến này đã đạt giải A, Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp Quân khu.

Thành công hơn cả là Tay tuýp tháo ốc cải tiến và đây là sáng kiến của cán bộ, nhân viên Trạm sửa chữa, Phòng Kỹ Thuật, Bộ CHQS tỉnh. Qua trao đổi, chúng tôi được biết: Khi cơ động trên địa hình rừng núi, điều kiện cầu nâng không có, quá trình tháo, lắp các cụm chi tiết ở vị trí chật, hẹp trên xe, muốn thay đổi góc vặn tay tuýp cho thuận tiện, lực xiết gần như vuông góc với tay đòn gặp nhiều khó khăn do bộ tuýp tháo ốc được trang bị chủ yếu là loại 6 cạnh, khi thay đổi vị trí một cạnh là thay đổi góc vặn của tay đòn 600 ở những vị trí chật, hẹp không thể thực hiện được thao tác. Từ bất tiện đó, Trạm sửa chữa đã sử dụng sâu truyền lực, trục láp cầu trước xe UOAT đã qua sử dụng để chế tạo tay tuýp và đoạn nối khẩu; 2 chi tiết khớp với nhau bằng 10 rãnh then hoa, khi điều chỉnh tiến hoặc lùi vị trí ăn khớp của 2 chi tiết một răng then hoa tương đương với thay đổi góc vặn của cánh tay đòn là 360, như vậy sẽ điều chỉnh tay đòn ở vị trí thuận lợi, lợi về momem xoắn, với sáng kiến này đã giảm rất nhiều công sức người thợ và đặc biệt thuận lợi khi sử lý hỏng hóc của xe trên đường rừng núi.

Khẳng định về hiệu quả của những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng vào thực tế, Thượng tá Hà Ngọc Khương, Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh cho biết “Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngành Xe máy, Bộ CHQS tỉnh đã phát động phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đem lại hiệu quả, chúng tôi đánh giá rất cao về tinh thần trách nhiệm của anh em trong công việc, xuất phát từ điều kiện khó khăn trong công tác sửa chữa, đặc biệt đối với những xe quân đội, anh em cũng đã nghiên cứu, học hỏi, tìm tòi ra những sáng kiến. Các sáng kiến đều có ứng dụng cao trong bảo dưỡng, sửa chữa, bảo đảm an toàn, tiết kiệm thời gian, bảo đảm nhân công hoàn thành tốt các nhiệm vụ cũng như nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Có thể thấy rõ hiệu quả đem lại từ những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Với tinh thần yêu ngành, yêu nghề, say mê nghiên cứu, sáng tạo, cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh luôn quyết tâm đưa phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Bài, ảnh: Quốc Hoàn