Hoàn thành công tác tuyển quân năm 2021

BHG - Nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, nhất là công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ. Nhiều năm liền, tỉnh ta đều đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng ngày càng cao.

Tiễn tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2021, tỉnh ta được giao tuyển chọn và gọi nhập ngũ đối với 1.051 công dân cho các đơn vị. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh 300 công dân, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 120 công dân, Sư đoàn 316 là 480 công dân và Công an tỉnh 151 công dân. Có thể nói, công tác tuyển quân là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm để tăng cường lực lượng, góp phần xây dựng QĐND Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” và tạo nên hình ảnh đẹp “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Chính vì vậy, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp trong tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai đồng bộ các bước tuyển quân, từ khâu nắm nguồn, sơ tuyển, khám tuyển, tổ chức thâm nhập theo phương châm “3 gặp, 4 biết”, phát lệnh nhập ngũ đến khâu chuẩn bị và giao, nhận quân.

Bước vào mùa tuyển quân, tỉnh ta gặp không ít khó khăn: Địa hình phức tạp, giao thông không thuận tiện, nhận thức về trách nhiệm của công dân của người dân vùng sâu, xa còn hạn chế, số thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS đi làm ăn xa nhiều. Bên cạnh đó, công dân trong độ tuổi nhận thức về trách nhiệm, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc chưa tốt, nên tìm cách “lách luật” để trốn tránh thực hiện Luật NVQS. Công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu gặp nhiều khó khăn, nhất là ở cơ sở…

Trước những khó khăn trên, xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Hội đồng NVQS tỉnh thường xuyên lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật NVQS, qua đó nâng cao nhận thức cho toàn dân, đặc biệt là các công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS hiểu rõ về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Tại các địa phương, cơ quan quân sự huyện đã in và cấp phát hàng nghìn tờ rơi tuyên truyền về những nội dung cơ bản của Luật NVQS. Trong đó, tập trung tuyên truyền về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và thực hiện Luật NVQS; chế độ chính sách đối với người đi bộ đội và thân nhân các chiến sĩ khi tại ngũ; chế độ chính sách khi xuất ngũ; các mức xử phạt hành chính đối với công dân không thực hiện nghiêm Luật NVQS...

Bên cạnh đó, Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo Hội đồng NVQS 11 huyện, thành phố tăng cường lãnh, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện thành công công tác tuyển quân năm 2021. Giải pháp quan trọng được đặt ra là chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Hội đồng NVQS từ huyện đến cơ sở được kiện toàn và củng cố. Trên cơ sở chỉ tiêu giao quân, Hội đồng NVQS các cấp đã triển khai công tác tuyển chọn tại từng thôn, xóm với phương châm tất cả các khâu phải được tiến hành dân chủ, công khai từ công tác nắm nguồn, phúc tra, xét duyệt đến tuyển chọn hồ sơ, công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đã được đơn vị thực hiện công khai, đăng ký đầy đủ, chính xác, tiến hành đồng bộ các bước tuyển quân theo phương châm “3 gặp, 4 biết”. Do vậy, năm 2021, Hà Giang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân với 100% xã, phường, thị trấn đều có công dân nhập ngũ;100% công dân trúng tuyển có đủ phẩm chất đạo đức, điều kiện sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. Trong tổng số các tân binh lên đường nhập ngũ có 26 tân binh là con của cán bộ, viên chức; 432 công dân có trình độ THPT, 11 công dân có trình độ cao đẳng, đại học (tăng 1% so với năm 2020) và đặc biệt, 8 công dân thuộc các huyện: Mèo Vạc, Đồng Văn, Bắc Quang và Xín Mần là đảng viên (tăng 0,5% so với năm 2020). Không những vậy, toàn tỉnh có 343 công dân tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Ấn tượng trong đó, 100% công dân trúng tuyển NVQS huyện Mèo Vạc tình nguyện viết đơn lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Bài, ảnh: Thanh Sơn