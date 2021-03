Chuyện về những nữ công an chính quy tại cơ sở

BHG - Hiện nay, Công an tỉnh Hà Giang hoàn thành việc bố trí 940 công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 188 xã, thị trấn theo đề án của Bộ Công an. Trong đó, có 53 cán bộ nữ xung phong, tình nguyện công tác tại cơ sở. Với các chị, đó là sự trải nghiệm, gắn bó và chia sẻ với nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công an xã Phương Thiện (thành phố Hà Giang) đối chiếu thông tin trong Sổ hộ khẩu chuẩn bị cho công tác cấp Căn cước công dân.

Phương Thiện là xã ngoại thành của thành phố Hà Giang: Có bến xe khách, các dịch vụ nhà hàng, khách sạn nhộn nhịp và tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến tình hình an ninh, trật tự…Trước khi xung phong tình nguyện về công tác tại Công an xã, Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Thảo, công tác tại Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an thành phố Hà Giang. Với nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết các vấn đề đăng ký, quản lý nhân, hộ khẩu, quản lý cư trú, các cơ sở kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đến việc trực tiếp phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo ANTT, trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, trực tiếp bám nắm địa bàn, sâu sát với quần chúng nhân dân, tuyên truyền pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Nhiệm vụ nào đồng chí Thảo cũng nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tận tình phục vụ nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Hậu, thôn Mè Thượng, xã Phương Thiện là người cao tuổi, đang có thắc mắc về một số nội dung ghi trong sổ hộ khẩu của gia đình, Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Thảo đã đề xuất với Trưởng công an xã đến tận nhà ông để tận tình giải thích những khúc mắc trong lòng, từ đó hiểu rõ hơn những quy định mới của pháp luật trong công tác quản lý nhân, hộ khẩu của Nhà nước và sự cần thiết của Đề án làm Căn cước công dân cho người dân.

Mới hơn 5 tháng nhận nhiệm vụ mới tại cơ sở, Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Thảo đã cùng đồng đội giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến tình hình ANTT trên địa bàn. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Ban Công an xã Phương Thiện đã hoàn thành 12/12 chỉ tiêu của công an cấp trên giao: Phá 1 điểm đánh bạc, xử lý hành chính 4 đối tượng; tiếp nhận 5 vụ việc với 6 đối tượng liên quan đến ANTT và trật tự, an toàn xã hội. Những kết quả đó có phần đóng góp không nhỏ của người nữ công an viên, dù thời gian gắn bó tại cơ sở chưa lâu nhưng đã nhận được những tình cảm, chia sẻ, quý mến của cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân. Khi được hỏi về mục đích xung phong tình nguyện công tác tại cơ sở, chị Thảo tâm sự: Từ khi bước chân vào ngành, chị luôn tâm nguyện sẽ công tác tại cơ sở để gần gũi với nhân dân được nhiều hơn, từ đó, góp sức, sẻ chia những khó khăn của bà con và mong muốn giúp ích được nhiều hơn cho quê hương.

Đối với Đại uý Mương Thị Thu Huyền, Phó trưởng Công an thị trấn Vị Xuyên (Vị Xuyên) sự trưởng thành và bản lĩnh của người chiến sĩ công an được tôi luyện ngay từ cơ sở. Tháng 10.2019, Đại uý Mương Thị Thu Huyền được điều động từ Đội Quản lý hành chính Công an huyện đến thực hiện nhiệm vụ công an viên thị trấn. Ngay từ những ngày đầu về nhận công tác, chị đã tập trung nghiên cứu tài liệu, sâu sát với cơ sở, làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; phối hợp với đồng đội làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn. Bằng trách nhiệm và thái độ tận tình giải quyết công việc, Đại uý Mương Thị Thu Huyền luôn được người dân tin tưởng, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, để lại nhiều dấu ấn trên các mặt công tác. Sau 5 tháng nhận nhiệm vụ, đến tháng 3 năm 2020, chị được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Công an thị trấn Vị Xuyên.

Được biết, bản thân Đại uý Mương Thị Thu Huyền nhà ở xa, cách nơi làm việc gần 10 km, lại nuôi 2 con nhỏ, có rất ít thời gian dành cho gia đình. Vì nhiệm vụ chính trị, với sự sắp xếp hợp lý, vượt lên tất cả, chị đã cố gắng làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chị tâm sự: Có những ngày, tôi phải đi lại từ nhà đến cơ quan 4, 5 lần, nhất là những hôm phải trực ban, trực chiến, cho dù 3 giờ sáng vẫn phải về để sáng sớm chuẩn bị cho các con đến trường. Tuy nhiên, không vì thế mà sao nhãng, lơ là trong công việc, cho đến hiện tại, mọi việc vẫn được giải quyết tốt, hoàn thành nhiệm vụ tại cơ sở…

Đảm nhận công tác tại cơ sở đối với nữ giới là vấn đề không hề đơn giản, nhất là đối với đặc thù của lực lượng công an, để hoàn thành nhiệm vụ, họ phải nỗ lực cống hiến, chịu thiệt thòi, biết vượt qua những điều giản đơn và bình dị nhất trong cuộc sống. Nhưng cũng chính vì thế, sự thiệt thòi của mỗi người đã góp phần giữ vững ANTT ở cơ sở, tạo được sự thân thiện, niềm tin yêu trong lòng nhân dân.

Bài, ảnh: Nguyễn Lân