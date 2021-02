BHG - Tết bình yên là cảm nhận chung của mỗi người dân và khách du lịch khi đến Hà Giang những ngày đầu năm. Các lực lượng Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), không để bị động, bất ngờ.

Công an xã Tân Quang (Bắc Quang) bám nắm địa bàn, bảo đảm ANTT.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu qủa với các loại tội phạm, giữ vững ANTT cho nhân dân vui Tết, đón Xuân, Công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Để tăng tính hiệu qủa của công việc, công an các đơn vị nhanh chóng đi sâu nắm tình hình; tiến hành quán triệt tới từng cán bộ, chiến sỹ nâng cao nhận thức, trách nhiệm được giao, xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm có sử dụng vũ khí, cưỡng đoạt, trộm cắp; phối hợp lực lượng Quản lý thị trường, Thuế, Tài chính tăng cường kiểm tra ngăn chặn, tránh biến động giá cả trong dịp Tết Nguyên đán; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi buôn lậu, bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng; bài trừ các tệ nạn xã hội, phòng, chống cháy nổ; chống buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ; giảm tai nạn giao thông, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống, tố giác tội phạm, đảm bảo cho nhân dân đón năm mới vui tươi, an lành.

Bắc Quang là huyện động lực của tỉnh về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Do đó, trách nhiệm đảm bảo ANTT được đặt lên hàng đầu trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Công an huyện đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tuyên truyền, phòng ngừa và đấu tranh bắt giữ các vụ vi phạm liên quan đến pháo trong đợt cao điểm, đặc biệt là việc triển khai lực lượng tuần tra, chốt chặn tại các khu dân cư, điểm vui chơi tập trung, vì vậy, tình trạng buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ giảm mạnh. Thượng tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng Công an huyện Bắc Quang, cho biết: Trong đêm Giao thừa, Công an huyện đã lập biên bản xử lý 4 hộ và 3 đối tượng có hành vi đốt pháo nổ. Có trường hợp, đêm Giao thừa trót đốt pháo, hôm sau có mặt tại cơ quan công an để trình diện, thừa nhận hành vi của mình.

Ghi nhận tại xã Tân Quang, những năm trước đây là địa bàn phức tạp về ANTT, vào những ngày Tết Nguyên đán, tình trạng đốt pháo nổ diễn biến phức tạp và khó kiểm soát, tuy nhiên, Tết Tân Sửu năm nay, hiện tượng này đã được xử lý và kiểm soát triệt để, mọi hoạt động vui Tết, đón Xuân diễn ra an toàn tuyệt đối. Mặc dù đang trong những ngày Tết, những cán bộ công an xã vẫn miệt mài với công tác bám, nắm địa bàn, tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt các quy định pháp luật, nhất là nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, từ đó ý thức của người dân được nâng lên. Bí thư Đảng ủy xã Tân Quang, Trần Ngọc Hùng chia sẻ: Năm nay, cấp ủy, chính quyền xã thực hiện rất quyết liệt việc tuyên truyền người dân không đốt pháo nổ và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Công an xã chính quy phối hợp tích cực với các lực lượng khác như dân quân, công an viên thường xuyên tuần tra, bám nắm địa bàn, có những biện pháp phòng ngừa ngay trong từng hộ dân, do đó, tình trạng đốt pháo nổ trên địa bàn được kiểm soát và kiềm chế triệt để, người dân chấp hành nghiêm các quy định của địa phương.

Có mặt tại thị trấn Vị Xuyên (Vị Xuyên) ngày mùng 2 Tết, lực lượng Công an thị trấn triển khai công tác trực ban, trực chiến nghiêm túc, luân phiên tuần tra; nhắc nhở người dân chấp hành các quy định của pháp luật và phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền sở tại đánh giá cao và người dân ghi nhận.

Với tinh thần chủ động, sẵn sàng tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT, phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân yên vui. Trong 7 ngày Tết, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra, khám phá 8 vụ/14 đối tượng phạm pháp hình sự; phát hiện, bắt giữ 10 vụ/15 đối tượng có hành vi tàng trữ, đốt pháo trái phép; lập biên bản vi phạm đối với 30 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt số tiền gần 24 triệu đồng…

Xuân Tân Sửu đang dần trôi qua trong bình an, xen lẫn những dòng người xuôi ngược mua sắm, du Xuân là sắc phục của những chiến sĩ công an các cấp đang thực hiện nhiệm vụ. Ngoài sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là chấp hành tốt các quy định, khuyến cáo của ngành Y tế về phòng, chống dịch Covid – 19 để mỗi người, mỗi nhà có được sự bình yên trọn vẹn.

Bài, ảnh: Ng. Lân - Diệu Loan