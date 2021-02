BHG - Sáng 1.2, tại Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh tổ chức diễn tập vận hành, thử nghiệm hệ thống báo cháy thông minh – đây là nội dung thuộc đề tài khoa học cấp tỉnh “Phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Giang” do Công an tỉnh thực hiện. Dự buổi diễn tập có các đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo đại diện các phòng Công an tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Đại tá Lục Thế Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh – Chủ nhiệm đề tài khoa học phát biểu tại buổi diễn tập.

Theo thống kê, từ năm 2011 đến tháng 4.2019, toàn tỉnh xảy ra 498 vụ cháy, 11 vụ nổ, hậu quả làm 11 người chết, 12 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 48 tỷ đồng. Trong đó, trên 76% số vụ cháy xảy ra tại các khu dân cư, hộ dân, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống người dân. Nguyên nhân, nhiều khu dân cư, hộ dân thiếu các điều kiện an toàn PCCC, thiếu nguồn nước; một số nơi chính quyền còn buông lỏng, chưa làm hết trách nhiệm trong việc quản lý Nhà nước về PCCC đối với các gia đình; chưa huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia PCCC; nhận thức của một bộ phận người dân về công tác phòng, chống cháy, nổ còn hạn chế…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý và các đại biểu chứng kiến vận hành, thử nghiệm hệ thống báo cháy thông minh.

Phát biểu tại buổi diễn tập, đại tá Lục Thế Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh, cho biết: Thời gian qua, Công an tỉnh triển khai các nội dung đề tài theo kế hoạch. Đến nay, đã lắp đặt Trung tâm chỉ huy điều hành chữa cháy và hệ thống cảnh báo cháy nhanh tại Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ; lắp đặt các điểm báo cháy thông minh tại 6 cơ quan trên địa bàn tỉnh, gồm: Cục Thuế tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trường Mầm non Hoa Hồng, Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị. Hiệu quả của hệ thống báo cháy thông minh đó là phát hiện và báo cháy sớm, báo cháy tức thì; hỗ trợ điều hành tác chiến đối với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp; từ đó, góp phần giảm thiểu thấp nhất thiệt hại khi xảy ra cháy.

Trong khuôn khổ diễn tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý và các đại biểu chứng kiến vận hành, thử nghiệm hệ thống báo cháy thông minh; địa bàn thử nghiệm hệ thống từ Trường Mầm non Hoa Hồng (thành phố Hà Giang) về Trung tâm PCCC và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh.

Tin, ảnh: KIM TIẾN