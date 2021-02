Công an xã Sủng Trà thực hiện tốt công tác dân vận khéo

BHG - Thời gian qua, xác định việc thực hiện công tác vận động quần chúng là một trong những biện pháp nghiệp vụ của ngành. Công an xã Sủng Trà (Mèo Vạc) đã đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức vận động quần chúng phù hợp với đặc điểm của từng lĩnh vực, địa bàn, tập hợp, thu hút đông đảo quần chúng tham gia bảo vệ ANTT.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Sủng Trà cùng nhân dân vận chuyển vật liệu xây dựng nhà văn hóa thôn, bản.

Ban Công an xã Sủng Trà có 15 đồng chí, trong đó có 5 đồng chí công an chính quy, 1 công an viên thường trực; 9 công an viên bán chuyên trách ở 9 thôn. 100% cán bộ, chiến sỹ (CBCS) có phẩm chất chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, chấp hành các chế độ công tác nghiệp vụ. Để tạo sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân tham gia vào thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giải quyết kịp thời các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và các tổ chức. Công an xã đã thường xuyên tổ chức các buổi tiếp xúc, tọa đàm để nhân dân tham gia góp ý kiến cho lực lượng công an, giải quyết kịp thời những quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của người dân, tạo được niềm tin trong nhân dân. Việc thực hiện Quy chế dân chủ được thực hiện đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân biết, giám sát, kiến nghị, phản ánh việc thực thi công vụ của CBCS; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa công an với nhân dân, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân. Anh Hờ Mí Của, thôn Ha Chế, xã Sủng Trà tâm sự: Được Ban công an xã đến tận nhà tuyên tuyền về các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là đảm bảo ANTT. Do vậy bà con đều chấp hành tốt nội quy mà thôn, xã đề ra. Nhân dân trong thôn đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, không vi phạm pháp luật.

Với phương châm “Nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, Công an Sủng Trà đã đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” ở vùng đặc thù, trong đó tập trung đi cơ sở, xuống địa bàn phức tạp về ANTT để phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tổ chức triển khai các nội dung và biện pháp vận động nhằm củng cố hệ thống chính trị, củng cố đội ngũ cốt cán. Từ đó kìm giữ, không để hình thành “điểm nóng”, phức tạp ở cơ sở. Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, CBCS không ngừng phát huy tinh thần sức trẻ, xung kích tình nguyện, tiên phong trong các phong trào, hoạt động của địa phương, lan tỏa nhiều nghĩa cử cao đẹp, góp phần tô thắm hình ảnh chiến sỹ Công an nhân dân. Theo Đại úy Lâm Văn Tuyên, Trưởng Công an xã Sủng Trà: Thông qua công tác dân vận, chúng tôi tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về ANTT, đặc biệt là các vụ việc phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân, không để hình thành, kéo dài các “điểm nóng”...

Trong thời gian tới, Công an xã Sủng Trà sẽ tiếp tục tăng cường công tác tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các thôn, bản xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, biểu dương các tấm gương người tốt, việc tốt. Xây dựng mô hình, nhân rộng điển hình tiên tiến đã có tác dụng tốt trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn ANTT ở địa phương. Với nhiều chương trình, việc làm ý nghĩa thiết thực, cách làm sáng tạo, hiệu quả của CBCS Công an xã Sủng Trà đã và đang góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác chuyên môn và xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: Minh Đức